Las categorías Pre Mimi y Cebollita tendrán actividad este sábado en cancha de Petroquímica, Gimnasia y La Fede Deportiva.

Los más pequeños también tienen acción

Este sábado en tres campos de juego se celebrarán nuevos encuentros de minibásquet, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

La actividad se desarrollará en el gimnasio Cemento Comodoro del club Petroquímica, en el Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima, y en el gimnasio ‘Diego Simón’ del club Federación Deportiva.

En esta ocasión se estarán desarrollando el 9° encuentro en cada uno de los escenarios que fueron mencionados, con las categorías Pre Mimi y Cebollita de Iniciación Deportiva.

Programa

Pre Mini – Cebollita – Iniciación Deportiva

SABADO 9

En el Cemento Comodoro - Km 8

00:00 U-07 (Cebollitas): Petroquímica vs Gimnasia “Blanco”.

00:00 U–09 (Pre Mini): Petroquímica vs Gimnasia “Blanco”.

En el Socios Fundadores

11:00 U-09 (Pre Mini): Gimnasia “Verde” vs Náutico Rada Tilly.

12:15 U-07 (Cebollitas): Gimnasia “Verde” vs Náutico Rada Tilly.

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

14:00 U-09 (Pre Mini): La Fede Deportiva vs Comisión de Actividades Infantiles.

15:30 U–07 (Cebollitas): La Fede Deportiva vs CAI.