Los picantes mensajes de Maxi Guidici a Romina Uhrig

Hace unos días, Romina Uhrig y Nacho Castañares protagonizaron rumores de romance tras la declaración de Martín Salwe en el Bailando 2023 (América TV), dando por confirmado que los exhermanitos habían sido captados a los besos en un boliche. Sin embargo, ahora los rumores volvieron a crecer, pero con Maxi Guidici de Gran Hermano (Telefe).

En las últimas horas, la exparticipante realizó un vivo desde su perfil de Instagram para hablar con sus seguidores, pero en un momento apareció Maxi para descontrolar a los fanáticos. Allí, el exnovio de Juliana Díaz comenzó a lanzar mensajes picantes: "Basta... nos gustamos, lo digamos y listo". Y agregó: "Digamos la verdad Romi, yo siento que no puedo esconder más esto".

En ese momento, Romina se tomó la situación con humor, aunque Maxi fue por más y le dijo: "Hicimos el amor en el confesionario. En la zona de descanso también. Hicimos el amor, pero no vamos a contar más".

De todas formas, los usuarios no compartieron sus comentarios, al considerar que fue hecho para hacer una broma y el exhermanito recibió una lluvia de críticas. "Maxi busca fama. No tiene carisma, nadie se lo banca, no le sirvió lo de la depresión, la separación ni el Onlyfans, ahora se quiere colgar de Romina", escribieron.

"El loco está desesperado por llamar la atención"; "Unas ganas de llamar la atención el potus"; "Qué patético", expresaron otros usuarios.