El fuerte planteo de las pymes mineras a Sturzenegger. Las empresas provinciales respondieron al funcionario con un comunicado en defensa del compre local y del trabajo territorial. “No somos pelotudos”, afirmaron con ironía y enojo.

La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que agrupa a más de 2.000 pequeñas y medianas empresas de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, lanzó un duro comunicado en respuesta al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Este documento responde a las polémicas declaraciones de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en el 61.º Coloquio de IDEA en relación con la falta de desarrollo del sector en Argentina.

El funcionario nacional consideró que los argentinos “somos unos pelotudos” por no aprovechar las opciones que ofrece la minería y criticó a los empresarios por no haber avanzado en los cambios laborales que se habilitaron con las últimas medidas que implementó el gobierno nacional.

El texto no ahorra palabras

“Los proveedores del interior no somos pelotudos. Usamos la palabra ‘pelotudos’ porque parece que al ministro le gusta. Y queremos que sepa que no somos pelotudos”.

Con esa frase, las pymes marcaron su rechazo a las declaraciones del funcionario, quien días atrás había afirmado que Argentina podría “ser como Chile” si eliminara las trabas y regulaciones que frenan la competitividad minera. En tono provocador, Sturzenegger había dicho: “Cuando Dios creó el mundo y la cordillera puso todos los minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos”.

FAPROMIN replicó que las leyes provinciales de compre y contrate local son el resultado de años de trabajo y de fracasos previos con contratistas extranjeros que “no dejaron valor en las comunidades”. “Abrir la puerta a proveedores foráneos nos pone a los argentinos a competir bajo una desigualdad tremenda”, advirtieron.

El comunicado remarca que esas normativas fueron claves para construir la “licencia social” que hoy permite el desarrollo minero en provincias antes reticentes, como Catamarca o Mendoza. “Mirando desde Buenos Aires todo parece sencillo. Pero el ministro no entiende que, cuando la política mete la mano desde la Capital, complica la actividad”, sostienen.

Las pymes aseguran haber trabajado “a costo” durante años para generar empleo calificado y confianza en las comunidades. Desregular, dicen, sería “retroceder al vale todo”, con riesgo de perder el entramado productivo y social que se consolidó en las últimas dos décadas.

Mientras Sturzenegger insiste en que las regulaciones “encarecen costos y limitan la competitividad”, el sector advierte que una apertura indiscriminada podría destruir la red de proveedores locales que hoy sostiene el empleo y el desarrollo en zonas mineras.

“Desde el territorio pedimos diálogo. No hay que cambiar nada, hay que mejorar lo construido”, cierra el mensaje de FAPROMIN, en una disputa que reabre el debate entre la desregulación económica y la defensa del desarrollo regional.

Fuente: Más energía