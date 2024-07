Los Pumas le dieron una paliza histórica a Los Teros: 79 a 5

La selección argentina de rugby, Los Pumas, obtuvo este sábado una contundente victoria ante Uruguay por 79-5 en un partido amistoso jugado en el estadio Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado) y así cerró la ventana internacional de julio.

Los dirigidos por Felipe Contepomi apoyaron 12 tries y la novedad de la tarde fueron los debuts oficiales del bahiense Joaquín Moro, autor de dos conquistas, y del tucumano Francisco Coria Marchetti, quien también tuvo su bautismo con un try. Se convirtieron en los Pumas #892 y #893, respectivamente.

Además, fue un partido más que especial para varios integrantes del plantel argentino. Marcos Kremer cumplió el rol de capitán del equipo por primera vez en su carreras; mientras que Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertranou, cumplieron 80 y 60 caps con la camiseta albiceleste, respectivamente.

El seleccionado nacional marcó claras diferencias ante un rival que no pudo contrarrestar la dinámica impuesta por Los Pumas. El try de Ignacio Mendy a los cuatro minutos de partido fue el primer destello de una producción que incluyó siete conquistas en esa primera mitad por intermedio de Mendy, nuevamente, Joaquín Moro, Joaquin Oviedo, Jerónimo De la Fuente, Mateo Carreras y Santiago Cordero, informó la página de la UAR.

En la segunda mitad, Argentina no sacó el pie del acelerador y siguió plasmando en el juego las diferencias que quedaron marcadas en el tanteador. El equipo realizó variantes y los ingresados cumplieron con las expectativas para marcar en cinco ocasiones. Los tries de Mateo Carreras, Mendy, el mencionado Coria Marchetti, Moro y Santiago Carreras le dieron cifras definitivas ante un rival que solo pudo llegar en una ocasión al ingoal argentino, a través del ingresado Juan Bautista Hontou.

En suelo uruguayo, Los Pumas demostraron toda su jerarquía y cerraron con optimismo una buena ventana internacional, que también incluyó una derrota y un triunfo ante Francia. Ahora será el turno de poner el foco en el Rugby Championship VISA Banco Macro, próxima competencia de la temporada, la cual tendrá su punto de partida el sábado 10 de agosto, contra Nueva Zelanda en Wellington.

...............

Síntesis

Argentina 79 / Uruguay 5

Los Pumas: 1. Thomas Gallo (5m ST, Mayco Vivas), 2. Ignacio Ruiz (20m ST, Ignacio Calles) y 3. Eduardo Bello (5m ST, Francisco Coria Marchetti); 4. Franco Molina (20m ST, Matías Alemanno) y 5. Pedro Rubiolo; 6. Joaquín Moro, 7. Marcos Kremer (capitán) (10m ST, Pablo Matera) y 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo Bertranou (10m ST, Gonzalo García) y 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras (24m ST, Santiago Carreras), 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Santiago Chocobares (0m ST, Matías Orlando), 14, Ignacio Mendy y 15. Santiago Cordero.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Uruguay: 1. Mateo Sanguinetti (3m ST, Ignacio Peculo), 2. Germán Kessler (3m ST, Guillermo Pujadas) y 3. Reinaldo Piussi (3m ST, Diego Arbelo); 4. Felipe Aliaga (28m ST, Diego Magno) y 5. Manuel Leindekar; 6. Manuel Ardao; 7. Santiago Civetta (15m ST, Carlos Deus) y 8. Manuel Diana (3m ST, Lucas Bianchi); 9. Santiago Álvarez (15m ST, Joaquín Suárez) y 10. Felipe Etcheverry; 11. Nicolás Freitas, 12. Andrés Vilaseca (capitán) (36m PT, Juan Bautista Hontou), 13. Tomás Inciarte, 14. Juan Manuel Alonso y 15. Ignacio Alvarez.

Entrenador: Rodolfo Ambrosio

Primer tiempo: 4m try de Ignacio Mendy (LP), 10m try de Ignacio Mendy (LP), 18m penal de Tomás Albornoz (LP), 26m try de Jerónimo De la Fuente convertido por Tomás Albornoz (LP), 28m try de Santiago Cordero convertido por Tomás Albornoz (LP), 34m try de Joaquín Moro convertido por Tomás Albornoz (LP), 37m try de Joaquín Oviedo (LP), 40m try de Mateo Carreras (LP).

Resultado parcial: Los Pumas 44-0 Uruguay.

Segundo tiempo: 1m try de Ignacio Mendy convertido por Tomás Albornoz (LP), 5m try de Juan Bautista Hontou (U), 11m try de Francisco Coria Marchetti convertido por Tomás Albornoz (LP), 23m try de Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz (LP), 30m try de Joaquín Moro convertido por Tomás Albornoz (LP), 36m try de Santiago Carreras convertido por Tomás Albornoz (LP).

Resultado final: Los Pumas 79-5 Uruguay.

Arbitro: Luc Ramos (FFR).

Cancha: Estadio Municipal Campus de Maldonado, Maldonado, Uruguay.

Fixture Ventana de Julio

6 de julio – Los Pumas 13 / Francia 28 – Mendoza

13 de julio – Los Pumas 33 / Francia 25 – Vélez

20 de julio – Uruguay 5 / Los Pumas 79 – Maldonado, Uruguay.