Los Pumas perdieron en Durban en el cierre del Championship

La selección argentina de rugby cayó este sábado ante Sudáfrica 38-21 por la última fecha del certamen que consagró campeón a los All Blacks.

La Selección Argentina perdió este sábado 38-21 con Sudáfrica por la sexta y última fecha del Rugby Championship. Con este resultado, Nueva Zelanda se consagró campeón del certamen.

Pese a la victoria, los Springboks se quedaron a las puertas de título y los All Blacks se coronaron ganadores de esta nueva edición del certamen.

El partido se disputó en el Estadio Jonsson Kings Park y el desarrollo fue muy parejo, con varios errores por parte de ambos equipos. Recién a los 20', Jasper Wies rompió el marcador con el primer try para el local.

Diez minutos más tarde, el capitán, Siya Kolisi, estiró la ventaja a 14-0 con otro try. Recién en el cierre de la primera etapa los argentinos apoyaron por intermedio de Gonzalo Bertranou y sumaron la conversión de Emiliano Boffelli (goleador del torneo con 65 puntos).

Los Pumas se pusieron a tiro de Sudáfrica a parir del try de Juan Martín González, que también contó con la conversión de Boffelli, pero apareció los Springbooks pisaron el acelerador y recuperaron la ventaja con un try penal a los 55 minutos.

Tute Moroni convirtió el último try argentino, pero Sudáfrica respondió con otro try penal y un try de Kurt-Lee Arends en el final del partido para determinar el 38-21 final.

Síntesis

Sudáfrica 38 / Argentina 21

Sudáfrica: Willie Le Roux; Canan Moodie, Jesse Kriel, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; François Steyn y Jaden Hendrikse; Jasper Wiese, Pieter-Steph du Toit y Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Cambios: ST, 8m, Duane Vermeulen por Pieter-Steph du Toit y Kwagga Smith por Jasper Wiese; 18m, Vincent Koch por Frans Malherbe y Ox Nché por Frans Malherbe; 22m, Faf de Klerk por Jaden Hendrikse; 23m, Kurt-Lee Arendse por Willie Le Roux; 30m, Bongi Mbonambi por Malcolm Marx, y 31m, Franco Mostert por Lood de Jager. Entrenador: Jacques Nienaber.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Juan Imhoff; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer (A) y Juan Martín González (A); Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Cambios: PT, 29m, Guido Petti por Pablo Matera y Joel Sclavi por Eduardo Bello. ST, 12m, Bautista Delguy por Juan Imhoff, 19m, Benjamín Urdapilleta por Santiago Carreras; 20m, Mayco Vivas por Nahuel Tetaz Chaparro y Pedro Rubiolo (debut) por Guido Petti; 23m, Tomás Cubelli por Gonzalo Bertranou, y 26m, Agustín Creevy por Julián Montoya. Entrenador: Michael Cheika.

Primer tiempo: 18m, try de Jasper Wiese convertido por François Steyn (SA); 28m, try de Siya Kolisi convertido por François Steyn (SA); 37m, penal de François Steyn (SA), y 39m, try de Gonzalo Bertranou convertido por Emiliano Boffelli (LP).

Resultado parcial: Sudáfrica 17 / Argentina 7.

Incidencias: 15m, amonestado Marcos Kremer (LP), y 26m, amonestado Juan M. González (LP).

Segundo tiempo: 7m, try de Juan M. González convertido por Emiliano Boffelli (LP); 15m, try-penal (SA); 28m, try de Matías Moroni convertido por Emiliano Boffelli (LP); 32, try-penal (SA), y 40m, try de Kurt-Lee Arendse convertido por François Steyn (SA). Incidencias: 15m, amonestado Jerónimo de la Fuente (LP); 20m, amonestado Eben Etzebeth (SA); 25m, amonestado Faf de Klerk (SA), y 32m, amonestado Joel Sclavi (LP). Resultado final: Sudáfrica 38 / Argentina 21.

Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Cancha: Hollywoodbets Kings Park, de Durban (Sudáfrica)