Los Pumas sufrieron una ajustada caída ante los Springboks de 22-21

No se puede ocultar cierta desazón por ese mínimo margen en el marcador, incluso sabiendo que la diferencia se generó a partir de un error propio, pero sí lo que vale (y corresponde) rescatar es la imagen positiva que brindaron Los Pumas en la fecha de clausura en el Rugby Championship. El imponente Ellis Park sigue siendo un escenario inexpugnable para el seleccionado argentino, pero de lo que sí ha sido testigo el emblemático estadio sudafricano es de la convicción y del fuego interior del equipo argentino. Ganaron los Springboks por 22-21 (parcial de 15-9 para los anfitriones), es verdad, pero la selección comandada por Julián Montoya dio una relevante lección de integridad. Eso muestra un horizonte alentador. Ahora a esperar la despedida del próximo sábado en Buenos Aires, y contemplando la posibilidad de poder tomarse desquite ante los sudafricanos. Es oportuno recordar que, el seleccionado nacional recibirá a los Boks el sábado 5 de agosto, en la cancha de Vélez, en la última actuación antes de viajar rumbo a Europa a la espera del inicio de la Copa del Mundo de Francia.

Con esta caída, la Argentina terminó en el tercer lugar del Rugby Championship, con 5 unidades, por detrás de Nueva Zelanda (14 puntos) y Sudáfrica (9 puntos). En el primer turno de la jornada, en Melbourne, los All Blacks superon a Australia por 38-7 y obtuvieron la Bledisloe Cup y se consagraron campeones invictos del Rugby Championship 2023. Los seis tries de los neozelandeses fueron de Shannon Frizell, Codie Taylor, Will Jordan, Caleb Clarke, Mark Telea y Rieko Ioane; Richie Mo’unga aportó 4 conversiones. Otra referencia: esta es la segunda vez que los Hombres de Negro terminan el torneo sin derrotas en un año mundialista; la primera vez que sucedió eso fue en 2003, informó la página de la URA.

Los primeros instantes de Los Pumas fueron arrasadores; ya a los 30 segundos llegaron muy cerca de la meta rival. Y ese arranque impetuoso le permitió a Santiago Carreras sumar con el pie en dos oportunidades. El seleccionado argentino sacó una leve ventaja numérica (6-0), aunque los Springboks resurgieron a partir de su poderío físico. Primero Manie Libbok descontó, pero luego dos tries casi seguidos, de Eben Etzebeth y Damian de Allende (de desprendió de un maul, una formación con la que prevalecieron), dejó a los sudafricanos en ganadores (15-6) y también con cierto control en el juego, porque a los argentinos ya les empezó a costar un poco más posicionarse en zona de peligro. Santiago Carreras acertó su tercer penal, y el primer capítulo cerró con solamente seis puntos de diferencia (9-15).

La estadística del primer tiempo evidenció una paridad en los porcentajes de posesión, con un 52% en favor de los Boks y un 48% para el conjunto argentino.

En el reinicio de las acciones, Los Pumas recuperaron la consistencia, con una solvente tarea defensiva y una mejor disposición ofensiva. En la búsqueda, a Tomás Lavanini no detuvieron a milímetros del in-goal, y a pesar de esa situación frustrada, el equipo nacional permaneció más tiempo en el campo rival y adquirió un notorio protagonismo. En ese lapso, Santiago Carreras falló en dos intentos a los palos, pero la supremacía era visible, a pesar de que no se pudo sumar. La ambición inquebrantable distinguió a Los Pumas durante casi media hora, pero a partir de una pelota suelta en franco ataque, Faf de Klerk le despejó al camino al try a Manie Libbok, que corrió casi 70 metros.

Pero a pesar de ese golpe inmerecido (9-22), Los Pumas no claudicaron, siempre fueron para adelante con enjundia, y esa actitud tuvo su recompensa con la conquista del inquietante Mateo Carreras (14-22). La posibilidad de revertir el marcador ya se advertía inalcanzable por los pocos minutos que quedaban, pero eso no fue un situación condicionante. Los Pumas completaron su actuación en el Ellis Park a pura vehemencia, y en tiempo de descuento, Gonzalo Bertranou marcó el segundo try que, con la anotación de Santiago Carreras, selló el ajustado marcador (21-22). En el cierre del Rugby Championship, Los Pumas se quedaron con un sinsabor por el resultado final, pero con la inobjetable certeza de que transitan por el camino correcto en esa intención de ir construyendo su mejor versión pensando en la Copa del Mundo.