Los veteranos ven pocas posibilidades de volver

Desde la Asociación de Fútbol Senior de Comodoro Rivadavia reconocen que "el panorama no es alentador", si bien tienen una mínima luz de esperanza de retornar a la competencia este año.

Mientras el fútbol oficial ya cuenta con fechas previstas para volver a los entrenamientos en medio de la pandemia, los futbolistas veteranos están a la espera de una reunión con autoridades municipales, aunque a esta altura son muchos los que prefieren esperar hasta 2021.

Ricardo Benítez, encargado de prensa y difusión de la Asociación de Fútbol Senior de Comodoro Rivadavia (AFuSeCRi), le comentó a El Patagónico cómo está la situación actualmente.

“El panorama no es alentador, aunque uno siempre quiere tener la mejor predisposición. Si tenemos la posibilidad de organizar algo, lo vamos a hacer, aunque sea en un lapso de tres meses”, señaló.

No obstante, recalcó: “Hay muchas variables que entran en nuestro caso. Tenemos gente grande. Si nos llegan a habilitar, hay que ver cuándo, porque primero está la etapa de entrenamiento. Y cuando tengamos el ‘ok’ para empezar a competir, también dependemos de cuántos equipos van a querer participar, porque la realidad es que muchos tienen miedo y están en su justo derecho”.

“De alguna manera, queremos volver a la actividad pero sabemos que no es fácil, porque somos veteranos, en una palabra. Tenés que mover toda la estructura ósea de una persona mayor que estuvo parada durante cinco meses”, argumentó.

Por otra parte, Benítez advirtió: “También hay que tener en cuenta a los árbitros, porque si te dicen que no están dadas las condiciones y no quieren arbitrar, no podemos arrancar de ninguna manera. Ni siquiera podemos hacer un cuadrangular”.

Por lo pronto, la AFuSeCRi aguarda la convocatoria desde el municipio. Luego vendrá la reunión con los delegados y, finalmente, la decisión de competir este año o hacerlo directamente a partir de 2021.