Lourdes, de Bandana, acusó a su expareja de violencia de género

Cuando este viernes a la tarde Lourdes publicó un video con su cara golpeada en sus redes sociales se levantaron todas las alarmas por su denuncia de violencia de género. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes Fernández en el posteo que compartió hace unas horas en sus historias de Instagram.

La ex integrante del grupo musical Bandana continuó con su denuncia por situaciones que había vivido en el pasado con su expareja. Sin mencionar su nombre pero haciendo alusión a la relación vivida, escribió: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Un rato después, al aire de A la tarde (América) la mamá de Lourdes, Mabel, comentó por teléfono que se trataba de una relación muy violenta: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó durante la entrevista.

Cabe aclarar que la mamá de la intérprete se desempeña como médica en un hospital público. “Me sorprendió la publicación, pero no la situación”, aseguró la profesional y explicó que su hija, acompañada por su abogada, hizo la denuncia en la Justicia del episodio violento.

En el programa de América revelaron que la expareja se llamaba Leandro García Gómez y que había comenzado una relación amorosa con la jurado de Canta Conmigo Ahora durante la pandemia.

“Él tenía actitudes muy controladoras, habían dejado de convivir. Él llegó a vaciarle las cuentas de bancos... Estuvo muy poco tiempo en el espectáculo Sex porque a él le molestaba”, manifestó Mabel sobre esta relación que tuvo varias idas y vueltas. “Era la primera vez que ella se planteaba formar una familia”, agregó.

Además, reveló que Lourdes estaba “shockeada y triste” por esta situación. Y aclaró que hubo otro episodio violento en el que Leandro le habría “agarrado de los cabellos”. Sin embargo, en aquella oportunidad no quiso denunciarlo para no perjudicar el vínculo que él tiene con sus hijas. “Hace 2 años, él salió con un revólver porque se quería matar, estuvo preso pero después recuperó la libertad”, afirmó Mabel.

Luego, la médica ratificó que Leandro tenía fotos de su hija desnuda con las que la habría “extorsionado” y que la artista sentía “miedo y vergüenza” de que en algún momento las publicara. También, explicó que “las relaciones amorosas son siempre de a dos” y que para que haya “un golpeador tiene que haber una mujer que lo permita”.

Finalmente Mabel afirmó que su hija está con tratamiento psiquiátrico y que se animó a realizar la publicación en Instagram porque se asustó. La primera vez que se enteró de las complicaciones que tenía con Leandro, fue después de que se separaron, unos días más tarde de la entrevista que le dieron a Moria Casán.