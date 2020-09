Lucas Pratto volvió al gol después de 16 meses

River goleó 6-0 a Binacional este martes en Lima, un resultado que le deja sensaciones más que positivas a Marcelo Gallardo y a los hinchas de cara a la esperada clasificación a octavos de la Copa Libertadores, y que encima tuvo un condimento especial: uno de los goleadores fue Lucas Pratto, que volvió a gritar después de 16 meses.

Tal como publica MinutoUno, el delantero de 32 años nacido en La Plata regresó al gol tras más de 400 días, y lo hizo con un doblete. Dejó atrás las molestias que le impidieron estar ante San Pablo, ingresó en la segunda mitad, y aprovechó las dos oportunidades que tuvo para anotarse en el abultado tanteador de la noche peruana.

El “Millonario” recuperó a uno de sus goleadores más importantes. Ese que le marcó a Boca en cada una de las finales continentales de 2018 y se metió en la historia grande del club, y que también fue clave con su tanto en la Recopa Sudamericana ante Athletico Paranaense, en la que había sido su última conquista con la banda.

El “Oso” llevaba más de un año sin anotar. Se dice que un delantero vive del gol, pero al ex Vélez no se le venía dando y su último grito había sido el 30 de mayo del 2019, con “Modo Oso” incluido en el festejo, para la conquista de un nuevo título internacional en un Monumental repleto.

Tras esa final, Pratto disputó 29 encuentros sin emociones: 18 por la Superliga, 4 por Copa Argentina y 7 por Libertadores, aunque en la mayoría saltó desde el banco de suplentes.

Por caso, el “Oso” ingresó en el segundo tiempo ante Flamengo el 23 de noviembre del año pasado en la final de la Copa Libertadores que se disputó en Lima, y protagonizó una fatídica jugada: la no decisión de abrir la pelota a Gonzalo Montiel, derivó en una pérdida a nada del final que terminó en el empate transitorio del equipo brasileño que luego sería campeón.

Antes de eso, una lesión a mitad del 2019 lo fue marginando del equipo, y lentamente fue perdiendo lugar: terminó la última Superliga como suplente de Rafael Santos Borré, el goleador de ese certamen, y de Matías Suárez (y hasta por detrás de Ignacio Scocco como variante).

Relegado y falto de gol, incluso su representante, Gustavo Goñi, había deslizado en medio del parate del fútbol por la pandemia del coronavirus, que el futbolista podía dejar el mundo River. “A Lucas no le gusta no jugar”, presionó el agente en ese momento, aunque el propio Lucas no tardó en desactivar la bomba y reafirmar su continuidad.

Seguramente la salida de Scocco lo habrá reanimado, pensando en tener más minutos y volver a recuperar importancia en el equipo. Y sí, Pratto aprovechó los minutos que sumó este martes en Lima y al fin volvió el “Modo Oso”. Y por duplicado.