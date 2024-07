Lucio Bergia estuvo cerca del podio en el inicio del Nacional de Kárting

El circuito N°1 del kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, fue testigo de la fecha inaugural del Campeonato Argentino de Kárting 2024 (CAK 2024).

El piloto de Comodoro Rivadavia, Lucio Bergia, completó un formidable trabajo en el prestigioso certamen nacional, en la clase Cadete. El fin de semana, la categoría máxima del kárting argentino desplegó todo su potencial en la esperada apertura de la temporada.

El viernes, Lucio comenzó con las pruebas oficiales, donde mostró un rendimiento prometedor al ubicarse en el 6° lugar. Durante la clasificación, consiguió un sólido 5° puesto. El sábado, en la primera manga, logró avanzar hasta el P4, y en la segunda manga, se mantuvo competitivo, terminando en el P5. Sin embargo, en la prefinal, a pesar de una buena largada desde el 5° lugar, un toque desafortunado lo llevó a ser excluido de la competencia.

Refiriéndose a estos días, Lucio comentó: “El viernes arrancamos con las pruebas oficiales, donde estuvimos muy bien. Estuvimos 6° y en los entrenamientos del sábado, logramos el “1”. Clasificamos 5° y pudimos mejorar en la primera manga (P4). En la segunda quedamos 5°. En la prefinal largamos desde el 5° lugar, había remontado algunos puestos, pero tuvimos un toque y me excluyeron”.

El domingo, en la carrera final, Lucio comenzó desde el P10 y rápidamente se abrió camino hacia los primeros lugares. En pocas vueltas, ya estaba compitiendo por los puestos de podio. Al promediar la carrera, llegó a liderar, aunque los intercambios de posiciones fueron constantes. Finalmente, cruzó la línea de meta en un aguerrido y apretado sexteto de punta, ocupando el P5.

Tras su actuación en la final, Lucio expresó: “En la final largamos desde el P10. Pude avanzar rápido y en las primeras curvas ya estaba 6°. Después estuve algunas vueltas peleando el 3°, hasta que pude meterme a pelear por la punta. Pasé adelante, pero seguíamos cambiando de posiciones constantemente. Éramos 6 peleando la punta hasta el final. Terminamos en el 5° lugar, pero estaba para cualquiera”.

Evaluando su desempeño general, Lucio comentó: “Estamos más que conformes con lo que pudimos hacer. Estuvimos muy competitivos a pesar de que no tenemos la misma continuidad de otros pilotos. Hace dos años que no corremos en este circuito en Buenos Aires y tampoco pudimos hacer una preparación mejor a la que hicimos por el receso invernal en Comodoro, por las nevadas. Así que pelear por el podio y estar en la punta en la final me deja super contento. Trataremos de hacer todo lo posible para llegar firmes a Río Cuarto”.

Finalmente, Lucio expresó su gratitud: “Quiero agradecer especialmente a mi familia que me acompaña, a todo el equipo Trillo Racing, a Pablo y a Sergio, a Fabián Martinelli por los motores, a Eduardo Bello, a la familia Cataneo, a Facu, que están siempre presentes y a mis sponsors: Comodoro Deportes, Transportes Janevsky, MG Diesel, Grupo Sur, Pirenco Agua Mineral de la Patagonia, Transportes Guchy”.

Al concluir esta 1ª fecha del CAK 2024, Bergia acumuló 32 puntos, ubicándose en el P6 de la clase Cadete. La próxima competencia se desarrollará del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el circuito de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde se dará por finalizada la temporada y se coronarán a los campeones nacionales.