Luis Scola fue agredido tras un partido en la Serie A

El exbasquetbolista argentino Luis Scola, actual CEO y accionista mayoritario del Pallacanestro Varese, fue agredido tras el partido disputado frente a Trapani Shark por la Lega A, la máxima categoría del básquet italiano. El episodio ocurrió el domingo 28 de diciembre y generó fuerte repercusión en el ambiente deportivo europeo.

Según informaron medios locales, Scola fue atacado por la espalda en el túnel que conecta el campo de juego con los vestuarios, luego del encuentro que finalizó con victoria de Varese por 95 a 88. Si bien recibió una patada, no sufrió lesiones de gravedad ni necesitó atención médica.

El incidente se produjo en un clima de alta tensión, tanto por el desarrollo del partido como por el complejo contexto institucional que atraviesa el club Trapani Shark. Minutos antes del cierre del encuentro, el jugador estadounidense del Varese, Taze Moore, fue sancionado con una falta técnica por una celebración considerada excesiva. En ese momento, Scola intervino para calmar la situación y fue empujado por el base local Alessandro Cappelletti, quien terminó siendo expulsado tras la revisión arbitral.

La agresión se produjo posteriormente, ya fuera del campo de juego, en un sector restringido al personal autorizado. De acuerdo con el medio Varese News, el agresor podría estar vinculado al club local, aunque esta información aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras el episodio, el Pallacanestro Varese emitió un comunicado en el que minimizó lo ocurrido y lo enmarcó dentro de un contexto de tensión deportiva. Desde la institución señalaron que se trató de un momento propio de la intensidad de la competencia y que no hubo consecuencias graves.

En contraste, desde el entorno de Trapani hubo declaraciones que generaron polémica. El director deportivo del club, Valeriano D’Orta, realizó comentarios que fueron interpretados como una justificación del clima vivido durante el partido, lo que despertó críticas dentro del ambiente del básquet italiano.

El conflicto se da en un escenario institucional complejo para Trapani Shark, que atraviesa sanciones económicas, quita de puntos y restricciones administrativas impuestas por la Federación Italiana de Básquet. Incluso, la dirigencia del club había amenazado con judicializar la competencia, situación que derivó en un fuerte respaldo de otros equipos hacia la conducción de la liga.

En ese marco, 15 clubes de la Serie A, entre ellos Varese, firmaron un documento conjunto en apoyo a la continuidad del torneo y al respeto de las normas vigentes.

En lo deportivo, el triunfo dejó a Varese con un registro de cinco victorias y ocho derrotas, ubicándose en la mitad de la tabla. El liderazgo del certamen lo comparten Bologna y Brescia.

Luis Scola, una de las máximas figuras del básquet argentino, asumió como director ejecutivo del club italiano tras retirarse como jugador luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Meses después adquirió el 51 por ciento de las acciones del equipo, con el objetivo de devolverle protagonismo dentro del básquet europeo.

El episodio reavivó el debate sobre la violencia en el deporte y la necesidad de preservar el respeto dentro y fuera de los escenarios competitivos.