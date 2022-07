Luis Suárez: "estaba entusiasmado con pelear la Libertadores con River"

"Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", afirmó el delantero uruguayo.

La eliminación de River Plate en la Copa Libertadores en manos de Vélez Sarsfield no solo significó un golpe duro para el equipo de Marcelo Gallardo por las formas, sino también porque el propio Luis Suárez afirmó que ahora no hay posibilidades que pueda ser refuerzo.

El delantero, que quedó en libertad de acción tras finalizar su contrato con Atlético de Madrid, reconoció que era concreta la chance de llegar al Millonario, que lo convenció la insistencia por contar con él, pero no tener la competencia internacional como objetivo, ya no lo seduce.

"Llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa”, sostuvo el «Pistolero». Sin embargo, no solo eso, sino que remarcó que tenía el sueño de ganar un torneo en Sudamérica y si los del Muñeco pasaban, eso podría suceder.

Precisamente, en ese sentido, el jugador de la selección uruguaya destacó: “Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”.

Por otra parte, explicó las razones de su decisión. "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás”, dijo.

“Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, añadió Suárez. En ese aspecto, admitió que lo sorprendió que la dirigencia del Bolso, club en el que se formó, no lo haya llamado.

Justamente, sobre ello, culminó: “Estoy sorprendido de que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación”. Es un hecho, que al menos por ahora, no regresará a Sudamérica, y que si River hubiera pasado de fase, la cuestión sería muy diferente.