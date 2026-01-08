Luisana Perales, presente y futuro del wushu chubutense

La joven deportista visitó junto a sus entrenadores las instalaciones de Chubut Deportes para hablar de la disciplina y su progreso en la misma.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto a Alejandra Ibrahim, miembro del directorio, recibieron a la joven de 16 años Luisana Perales que en su corto trayecto dentro de la FAW (Federación Argentina de Wushu) logró triunfos importantes que la han clasificado a torneos sudamericanos, donde también tuvo buenos resultados.

Luisana ha sido seleccionada por la FAW para integrar la Selección Argentina de Wushu, la cual ahora está proyectando ir al Mundial de China en el mes de marzo.

"La idea de visitar a Milton fue para contarles nuestra experiencia, muy agradecidos porque nos han atendido muy bien, nos escucharon y quedó abierta la puerta para el futuro. También queríamos contarle los logros que Luisana ha obtenido y la proyección que tiene, es una deportista de alto rendimiento, que también puede participar con la Selección Argentina en los Dakar 2026 en Africa y los Panamericanos, una agenda muy completa en este año. Vamos a apoyarla y la idea es que pueda representar a la provincia y al país", expresó el entrenador Sergio Ibáñez.

Por su parte, Luisana manifestó que desarrollar este deporte lleva "mucho esfuerzo, disciplina, dejar de lado muchas cosas, es complicado pero es lo que me gusta y apunto a competir".

Sobre sus inicios, contó: "Empecé a entrenar de chiquita, me llevó mi papá que practicaba, después pude competir en provinciales y recién en 2024 fui a mi primer nacional; en 2025 estuve en otro nacional y fue mi primer Sudamericano y ahora clasifiqué al Mundial. Siempre me gustó el deporte, es muy lindo, lo que es competencia me gusta mucho, es una emoción y una responsabilidad representar a la provincia o el país en cualquier competencia, es emocionante poder competir con deportistas de otros países que tiene otras culturas y cruzarse con las mejores", cerró.