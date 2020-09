Luque anunció apoyo económico para quienes cierren estos días

En el Centro Cultural hubo esta mañana un acto de entrega de cuatro respiradores y otros insumos para el Hospital Regional. En ese marco, el intendente Juan Pablo Luque anunció un nuevo auxilio económico para quienes deban cerrar sus puertas hasta el 30 de septiembre.

“Tuvimos los últimos 10 días muy complicados. Son momentos difíciles que requieren de una comunicación permanente con nuestra gente, explicando las medidas que vamos tomando con Provincia y Nación. Estos últimos días se agravó la situación, aumentó considerablemente la cantidad de casos, pero lo que más preocupa es la cantidad de camas ocupadas y la cantidad de gente que está yendo a los centros de salud a atenderse por problemas respiratorios”, señaló Luque en conferencia de prensa.

“Como funcionarios vivimos momentos duros. No me da lo mismo tener que informar sobre fallecimientos de personas a diario, más allá de los problemas preexistentes que tuvieran. No dejamos de sentir que es una vida menos que deja de frecuentar las calles de Comodoro. Seguramente si fuéramos más responsables, estaríamos actuando de otra manera en otras circunstancias”, añadió.

Luque indicó que “no me da lo mismo que los mayores de 60 años estén en riesgo. A mí también me gustaría disfrutar más de mis padres. Y la única forma en que podremos volver a hacerlo es haciendo un gran esfuerzo”.

También resaltó que “no nos da lo mismo que los médicos sufran o se contagie todos los días personal de salud que decidió trabajar en este sistema. Las medidas que se han tomado en conjunto han tenido que ver con un pedido exclusivo del sector médico y lo entendemos. Lo hacemos carne, como es tratar de compatibilizar la situación económica con la sanitaria. Pasa en Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, que son considerados más superiores en organización”.

El intendente aclaró que “no nos gusta restringir deporte o cultura. Sabemos que eso ayuda a vivir mejor. Pero no es azaroso que los médicos hayan pedido cerrar esos lugares. Hay datos de irresponsables que no se quedaron en sus casas aislándose, siendo que debían hacerlo. Esto no significa que hayan trabajado mal los espacios culturales, deportivos o de danzas”.

En ese marco, Luque anunció un nuevo subsidio para los espacios que desde ayer cerraron sus puertas, hasta el último día de este mes. “Afectaremos partidas específicas para aquellos que han tenido que cerrar sus puertas por pedido de las autoridades sanitarias. No nos hemos guardado absolutamente nada. Ningún país puede mostrar una situación de éxito. Pasó en Alemania, pasó en Israel. Una o dos personas que no son responsables han propagado el virus en Comodoro. Esto empezó hace dos o tres meses y aumentó permanentemente. Dejó de ser cuántos casos por día para ver cuántas camas ocupadas tenemos y si queda lugar en terapia intensiva”.

Finalmente, el jefe comunal recordó el caso de Susana Ortiz: “Hace pocos días vimos que una bioquímica del hospital tuvo que poner plata de su bolsillo para comprar insumos. No lo podemos ocultar. Creo que el personal de salud son héroes y cuando termine esto habrá que agradecerles por haberse expuesto”.