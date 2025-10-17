Luque: "convocamos a quienes decidieron romper el silencio"

El candidato a diputado nacional por el Frente Unidos Podemos estuvo en Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios y Tecka.

“Cuando iniciamos, dijimos que había que decirle basta al silencio que aturde; hoy nos encontramos en cada rincón de la provincia más y más chubutenses decididos a romper con el silencio y el miedo”, sostuvo Juan Pablo Luque, candidato a diputado nacional por Unidos Podemos.

“En cada localidad vemos cómo la ausencia del Estado está profundizando el abandono al que fueron sometidos los pueblos de la meseta”, agregó.

Para Luque, “hay una tendencia desde la llegada de este gobierno y es una clase política con un marcado desinterés por lo que sucede en lugares tan inhóspitos como el interior de la provincia. Lo notamos en cada charla en la que nos sentamos a escuchar. En cada visita hay una problemática que atender que ya tuvo no uno, varios pedidos para ser resueltas”, destacó el exintendente de Comodoro.

“No venimos a comprometer cosas que no vamos a poder cumplir. Yo hoy soy candidato a diputado nacional y vamos a tener por lo menos 2 años más a este gobierno y la batalla a favor de los derechos de los trabajadores va a ser dura”, aclaró Luque.

“No significa que nos quedemos indistintos frente a las problemáticas con las que nos encontramos. Hay temas a los que vamos a darle visibilidad; o vamos a buscar una herramienta para resolver dentro de las posibilidades que nos permita el proyecto político que integro”, destacó.

Luque aseguró que “caminamos cada localidad de la provincia convocando a quienes decidieron romper el silencio” y opinó que “quedarse en la cómoda es no confrontar el desprestigio que ganó la política en estos años. Venimos a hacernos cargo, a buscar soluciones y a proponer un proyecto distinto, mejor; más humano, con más empatía y con la convicción clara de que hacemos política porque queremos una Argentina mejor” finalizó.