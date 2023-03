Macri "arrugó" y tendrá "un destino de jarrón"

Jorge Asís calificó como una "salida de bolero" la decisión del exmandatario Mauricio Macri de no presentarse como candidato a Presidente en las próximas elecciones.

"Para mí, arrugó", resumió el analista político sobre el expresidente este lunes 27 de marzo, durante su paso por el ciclo +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio en LN+. El autor luego explicó: "Es un acto de inteligencia de él asumir sus propias limitaciones y darse cuenta que no estaba para este momento del país, que directamente no le da".

Asís aclaró que "no es una manera de descalificarlo" sino que "le parece valiente". "Borrarse también es un acto de valentía", señaló.

El periodista, exfuncionario y escritor autor calificó la decisión de Macri como una "salida de bolero" y añadió: "Si vos tenés tantas críticas sobre el estado del país y te designan jefe en tu espacio, sos el jefe que vertebra una alianza tan importante y todos esperan eso, no podes terminar siendo el intérprete de un bolero".

"Macri lo que termina diciendo, como aquel bolero Nosotros, es 'nosotros, que te queremos tanto, tenemos que abandonarte, no nos preguntes más'. Es una salida de bolero definitivamente", sostuvo.

A su vez, en relación al por qué el exmandatario anunció su decisión ahora y no más cerca de las votaciones, el analista político consideró: "Me parece que tenía que tomar una decisión porque vienen las elecciones provinciales. Los gobernadores, los dirigentes provinciales tienen que salir a defender y a pelear por un territorio. Y al pelear por un territorio, no pueden tener tanta incertidumbre arriba".

"Mauricio va a tener tres o cuatro días de centralidad y lo espera un destino de jarrón", sostuvo luego Asís y amplió: "No va a poder postularse como garantía del cambio y emitir consejos desde la sabiduría superior porque el que gobierna le va a decir '¿te borraste y ahora querés darme consejos?'".

En este sentido, el también escritor y periodista agregó: "Mauricio Macri es parte del paisaje ahora. A lo sumo se convierte en un paisaje con un poquito de mar y algo de verde. Pero el paisaje no es más que una larga y extensa llanura".

De todas formas, rescató como aspecto positivo que la decisión del expresidente "ordena la escudería de Juntos por el Cambio y precipita las definiciones del Frente de Todos".

Continuando con el análisis del anuncio del exmandatario, el analista político señaló que lo vio con "un rostro triste, apesadumbrado". "Está triste, vestido de pendeviejo y probándose el traje de estadista. Si mantuvo tanta expectativa hasta el último momento es porque vacilaba, dudaba", señaló.

En este sentido, continuó haciendo foco en la figura del expresidente y en lo que considera que esta representa: "Esa imagen de hombre triste, abrumado, que adopta una jerarquía de estadista, esconde detrás un arrugue de barrera. El sabe mucho de fútbol y sabe lo que significa".

"Lo que dicen las malas lenguas es que los números no le daban", reveló Asís y señaló: "Si se bajó porque no justamente no le daban los números, es un inocente. En Argentina las encuestas son un ejercicio de adivinación en este momento. Y creer que la imagen negativa puede detener a un político demuestra fragilidad".

Al respecto, sostuvo: "De pronto se toma en serio los ejercicios imaginarios de la numerología, o peor, algo que era bastante posible: creer que Larreta le maneja la estructura y le puede ganar las PASO".

"Cuando vos sos el jefe y tenés dos postulantes (Larreta y Bullrich) que, te largues o no te largues, están decididos a enfrentarte, la situación ya es un poco más seria", explicó Asís y cuestionó: "¿Quién la va a correr a Patricia Bullrich? ¿Cómo hacés para correr a Larreta?".