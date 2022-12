Macri desesperado por desmentir que es "mufa"

El ex jefe de Estado está presenciando los partidos del Mundial Qatar 2022 en su carácter de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA y salió a desmentir que sea "mufa".

Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, salió a responderle a quienes lo tildan de "mufa" y aseguró que le "resbala" la acusación, a la vez que indicó que desde hace rato viene "aguantando la agresión del kirchnerismo".

"Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte", señaló desde el Mundial de Qatar, donde se encuentra viendo los partidos en su caracter de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Luego, añadió: "No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando la agresión del kirchnerismo, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto. Nos hemos enamorado de ideas muy destructivas que nos llevaron a los niveles de pobreza que tenemos ahora".