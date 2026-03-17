Malvinas: la obra de gas en el barrio se halla en un 70%

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de vida en el sector, mejorar la seguridad y optimizar el uso de los recursos energéticos en los hogares.

El Municipio de Comodoro Rivadavia avanza con la ejecución de la obra denominada “Extensión red de gas–Mzas. 86, 91 y 92 B° Malvinas Argentinas”, una intervención que ya alcanza un 70% de avance y permitirá ampliar el acceso al gas natural para familias del sector sur de la ciudad.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó el avance de los trabajos y el impacto que tendrá la obra para las familias del sector, al tiempo que se mostró conforme por el ritmo de ejecución, al sostener que “los trabajos se encuentran en un 70% de avance y se está desarrollando de acuerdo a los plazos previstos”.

En ese sentido, el funcionario explicó que “se trata de una intervención importante porque permite extender la red de gas natural hacia sectores que históricamente no contaban con este servicio, lo que significa una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos”.

Ostoich también remarcó que el acceso al gas natural no solo mejora las condiciones de vida en los hogares, sino que también representa un alivio económico para las familias. “Muchas viviendas hoy se calefaccionan con electricidad o con sistemas alternativos más costosos. La llegada del gas natural permite reducir esos costos y contar con un servicio más seguro y eficiente”, señaló al agregar que “seguimos trabajando para llevar obras básicas a cada sector porque entendemos que el acceso a los servicios es fundamental para el desarrollo de los barrios y para mejorar la vida cotidiana de los vecinos”.

CAÑERIAS Y OTROS TRABAJOS

Los trabajos que se desarrollan en la zona conocida como Cañadón La Francesa implican el tendido de más de 1.400 metros de cañerías de polietileno (PE) de diferentes diámetros junto con la instalación de las correspondientes válvulas de bloqueo, las pruebas técnicas de funcionamiento y la ejecución de 14 servicios domiciliarios.

El proyecto también contempló tareas de movimiento de suelo por un volumen aproximado de 25 metros cúbicos, que incluyen trabajos de desmonte y terraplén, además del retiro del material y su disposición final en el lugar indicado por la inspección técnica.