Mamá de Karina "La Princesita": "lo único que la mantiene viva es la música"

Desde hace un tiempo que Karina La Princesita está viviendo uno de los momentos más angustiantes de su vida.

Esto no solo preocupa a su entorno, sino que también a los fanáticos que la siguen desde sus inicios, ya que suele compartir sus malos momentos a través de las redes.

Sincera, la cantante confesó que transita una leve depresión y está acompañada por psicólogos y psiquiatras profesionales.

En la tarde del martes, Mónica Cuello, mamá de la artista, dialogó con Intrusos y reveló el calvario que sufrió por culpa de Gianinna Maradona: "La relación de ellos no funcionó por la distancia y porque hubo muchos palos en la rueda. Sí, con Gianinna Maradona los dos la pasaron mal. La verdad que no sé qué le pasó porque yo en la cabeza de Gianinna no estoy".

Tras estos dichos, el notero de Socios del Espectáculo la interceptó y consiguió una nota con la madre de la cantante. Para profundizar sobre la situación delicada que atraviesa su hija, Mónica dejó en claro que lo que realmente necesita Karina es un compañero de vida con quien caminar de la mano.

"Agradezco a todos porque sé que están. Yo no es que me meta mucho, pero es para comentar que está pasando momentos difíciles, pero es por su depresión", comenzó diciendo Cuello en referencia a la complicada actualidad de La Princesita.

Luego, entrando más sobre sus síntomas, la mamá de Karina explicó: "Tiene ataques de pánico. Son bastantes jorobados. Pero ya sabemos, ella se ocupa de muchas cosas que no tendría que hacerlo".

"Tiene amigos que son súper diez, los amo a todos sus amigos y amigas. La acompañan siempre. Tiene a su mamá que, aunque no le hincha mucho los quinotos, pero no es lo mismo que tener una persona que vos podés agarrar de la mano", se sinceró.

"Pasa que Kari no está bien y lo que tuvo siempre, ya desde chica, se cierra mucho. Entonces no habla con nadie, apaga el teléfono, no quiere saber nada y es eso lo que pasa. Su cabeza no para nunca", afirmó la madre de la cantante, dando a entender que siente que no puede hacer nada en esas situaciones.

Para finalizar, Mónica Cuello sentenció: "El tema es el no tener una contención. Lo único que a ella la mantiene viva es la música. Ella cuando sube al escenario y está con su gente que la ama, ella está en la gloria, pero cuando baja y se apagan las luces... ese es el tema".