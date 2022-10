Manes acusó a Macri de "espiar a gente de su propio gobierno"

El radical dijo que durante la administración de Macri "hubo operadores que manejaban la Justicia" y que con el exmandatario es imposible "pensar un país". Agregó: "no había un proyecto y así terminó".

El presidenciable radical Facundo Manes volvió a profundizar la interna de Juntos por el Cambio con una nueva y dura crítica a Mauricio Macri, a quien acusó de realizar, durante su gestión entre 2015 y 2019, "un populismo institucional”.

Este domingo, durante una entrevista televisiva, Manes fue consultado por una acusación que habría hecho Macri en la que señaló que el bloque radical se inclina hacia el neopopulismo. Macri “tiene que reflexionar” ya que “en su Gobierno él tuvo un populismo institucional”, fue la respuesta del radical.

“Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”, precisó el neurocirujano.

“El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Otro que también lo hace es el populismo económico, representado por el kirchnerismo. Los dos son igual de graves”, añadió.

El problema, planteó Manes, “es que Macri no permite pensar un país”. En ese sentido, opinó que los partidos que no se renuevan no deberían existir y contrapuso, como alternativa de partidos que sí se renuevan, al radicalismo. "Incorporamos nuevas personas como Rodrigo de Loredo, Carolina Losada y se mezclaron con dirigentes radicales que gobiernan provincias exitosas, para convocar a los jóvenes y apostar al futuro”, detalló.

“Lo que estamos haciendo es llamar a una nueva mayoría silenciosa, que represente a la Argentina que no quiere los extremos. El sistema hoy en día te ofrece pollo o pasta como en los aviones. Pero la realidad es que gran parte del pueblo argentino quiere milanesa”, sostuvo el radical.

“Por suerte en la Argentina hay un partido que convoca a la modernidad y quiere un Estado transparente, eficiente, no corrupto y que asegure inversiones con confianza”, agregó sobre el radicalismo.

Y concluyó, en un intento por explotar la grieta para su candidatura: "¿Qué fue Cambiemos en 2015? Algo necesario para derrotar al kirchnerismo. Pero no tenía un proyecto de país y así terminaron. Necesitamos discutir ideas y aliarnos para crear un proyecto de país y no para llegar al poder simplemente”.