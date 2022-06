Mantienen la prisión preventiva de Macarena Delgado por el asalto a una anciana

Presidió la audiencia Raquel Tassello, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Florencia Do Carmo, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de la coimputada fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.

La funcionaria de fiscalía solicitó el mantenimiento de la medida de coerción que pesa sobre la coimputada ya que no han variado los elementos existentes al dictado de la misma. La preventiva se vence el próximo 9 de junio y la fiscalía ha concluido con la investigación del caso, se ha presentado la acusación y se ha fijado fecha de debate entre los días 27 al 29 de septiembre del presente año. Existen elementos de cargo suficientes para sostener la coautoría de Delgado en el hecho de robo agravado por las lesiones causadas a la víctima y la pretensión punitiva es de 7 años de prisión. Existe peligro de fuga por la violencia ejercida sobre la víctima, innecesaria para el desapoderamiento. La pluralidad de autores, dos personas ingresaron al domicilio de la víctima y abusaron de la confianza de la misma. La pena, en caso de recaer condena, será de cumplimiento efectivo, agregó la funcionaria. También debe ser valorado el peligro de entorpecimiento ya que la imputada conoce a la víctima. Solicitando se mantenga la prisión preventiva de Delgado hasta la finalización del debate, o por seis meses.

La defensora por su parte no cuestionó el pedido ya que no tiene elementos nuevos para generar una discusión al respecto. No formulando por ello objeción al mantenimiento de la prisión preventiva, entendiendo que la misma no se puede dictar más allá del 27 de septiembre.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva de Delgado ya que se dan los requisitos en la causa, por “robo agravado por lesiones graves” en calidad de “coautora”. Los elementos de prueba acreditados en la investigación son suficientes, agregó la jueza. Se da el peligro de entorpecimiento y de fuga por la pena en expectativa. Ya tiene fecha de juicio, a los efectos de asegurar la comparecencia de la imputada en el juicio es necesario mantener la prisión preventiva de Delgado hasta la finalización del debate, el 30 de septiembre de este año.

El ilícito contra la propiedad investigado:

El hecho investigado acontece el 5 de julio de 2021, a las 15:20 horas aproximadamente, cuando Gabriel Sebastián Barrientos y Macarena Gisel Delgado se hicieron presentes en la vivienda sita en calle Av. Roca al 1.100, de propiedad de la víctima, en razón de que habían sido contactados por la propietaria para realizar refacciones en su domicilio. Una vez dentro de la vivienda, se dirigieron hacia la planta alta de la misma, quedando la propietaria en la planta baja. Luego de ello Barrientos y Delgado llamaron a la damnificada para que subiera a su habitación con la excusa de mostrar lo que había que cambiar de un calefactor, y en esas circunstancias, y una vez en la planta alta Barrientos tomo de sorpresa a la víctima y la tiro sobre su cama gritándole “callate vieja de mierda o te mato”, atándola de pies con un pantalón y manos con fundas de sábanas que estaba en la habitación, comenzando a realizar golpes de puño en su rostro y espalda, para luego extraer un arma de fuego la cual coloco a la altura de la nuca de la damnificada. Seguidamente, Barrientos y Delgado se dieron a la fuga previo sustraer distintos elementos electrónicos y de valor. Luego, siendo aproximadamente las 18:30 hs., la víctima, logró desatarse de los pies y se dirigió a la heladería “Grido”, que se ubica al lado de su vivienda en Avenida Roca 1107 en donde solicitó ayuda a una persona, la cual llamó a la policía.