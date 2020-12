Manu Abdala logró su primer triunfo en el TN y se coronó subcampeón

El píloto comodorense Emanuel Abdala, con Toyota Etios, se impuso este domingo en la última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se corrió en el autódromo sanjuanino de El Villicum y se consagró subcampeón.

El ganador de la carrera, que empleó un tiempo de 24’53”054/1000 fue escoltado por Diego Leanez (Toyota) y Sebastián Pérez (Chevrolet).

Completaron los diez primeros lugares de la competencia, que se corrió a 12 vueltas, fueron Facundo Leanez, Lucas Tedeschi, Nicolás Posco, Alejo Borgiani, Ignacio Procacito, Mauro Salvi y Pablo Ortega.

Con esos resultados, el bonaerense Posco se aseguró el título –como lo hizo en 2018-, mientras que “Manu” Abdala, de gran temporada y dejando todo hasta la última vuelta, logró un meritorio subcampeonato, destacando que este domingo fue ganador de la segunda serie, mientras que Facundo Leanez se impuso en la primera batería.

“La verdad que no lo puedo creer, venía con un auto fantástico e hice lo que quise en la final. Me puse un poco nervioso en el pace-car, pero bueno el auto me respondió.

Solo tengo palabras de agradecimiento para el pelado, el chino, el ‘Gabo’ Rodríguez, Guerini y Gustavo que nos dio una mano grande desde que arrancamos, a toda mi familia. Les mando un gran saludo a mi mamá, a mi señora, a todos mis amigos y vamos a festejar allá en Comodoro a lo grande”, afirmó Abdala en declaraciones a la TV Pública. Luego, el chubutense, quien obtuvo el récord de vuelta en el giro 6, recibió un cheque de 50 mil pesos por ser el ganador de la carrera.

Por su parte, su hermano Christian, también con Etios, abandonó faltando cinco vueltas para el final, mientras que Sandro, papá de ambos pilotos comodorenses, culminó en el puesto 19° con su Renault Clio.

De esa manera, los primeros tres puestos del campeonato quedaron de la siguiente manera: 1) Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) 224 puntos, 2) Emanuel Abdala (Toyota Etios) 202 y 3) Gerónimo Núñez (Toyota Etios) 183.

Panorama – 12 vueltas

1° Emanuel Abdala Toyota 24’53”054/1000

2° Diego Leanez Toyota a 2’345/1000

3° Sebastián Pérez Chevrolet a 4’262/1000

4° Facundo Leanez Toyota a 4’263/1000

5° Lucas Tedeschi Toyota a 4’325/1000

6° Nicolás Posco Ford a 5’141/1000

7° Alejo Borgiani VW a 9’7251000

8° Ignacio Procacito VW a 10’529/1000

9° Mauro Salvi Toyota a 10’942/1000

10° Pablo Ortega Fiat a 11’701/1000

19° Sandro Abdala Renault a 22’383/1000

23° Christian Abdala Toyota a 5 vueltas