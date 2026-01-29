Maratea acusado de estafa: qué dijo el influencer sobre su proyecto frustrado

El joven usó sus redes sociales para aclarar la situación con su emprendimiento que no tuvo el éxito esperado.

Santiago Maratea anunció, hace algunos meses, el lanzamiento de su propia línea de trajes de baño. Lejos de la moda actual, el influencer se animó a ofrecer mallas que llegaban hasta por debajo de la rodilla. La venta no fue la esperada y el proyecto fracasó.

El conductor solo vendió 25 unidades (de las cuales 15 fueron entregadas) y las denuncias por estafa no tardaron en llegar cuando los usuarios que habían adquirido el producto no lo recibieron. Fue así que Maratea decidió aclarar la situación y explicó en un video que compartió en sus redes sociales que se demoró en su confección porque la fábrica haía sufrido un robo.

“Tres personas me dijeron que no habían recibido el traje de baño. A una le hablé y le dije que le devuelvo el dinero de mi bolsillo para resolver el problema”, contó en un video que subió en sus redes sociales.

El valor de las mallas era de 90.000 pesos y ante el reclamo de sus seguidores que confiaron en su proyecto, Santiago se mostró decepcionado por cómo salieron las cosas. “Quiero resolverlo. Esas personas compraron, seguramente, porque confiaban en mí y estaba mi nombre atrás. Así que me hago yo responsable, no hay ningún problema”, sumó.

En otro momento de su descargo, explicó que pese al reclamo al dueño de la fábrica no obtiene respuestas.

“Mi único objetivo es poder contactar a las personas que hayan comprado el traje de baño y no les haya llegado, para poder resolver. Estas personas no pueden ser más de 5, como mucho 10 personas. Pero, aunque sea una, yo quiero resolver este problema porque entiendo que han confiado en mí y yo no los quiero defraudar, ni que me digan que estoy cag.. a nadie”, aclaró.