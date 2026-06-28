Marco Dianda ganó la final de las TC Pick Up

El piloto cordobés se impuso con autoridad y marcó un nuevo récord, en la 5ª fecha corrida en La Plata. Sus escoltas fueron Hernán Palazzo y Otto Fritzler

Guatimozín es una pequeña localidad ubicada en el sur de la provincia de Córdoba y sus 2.500 habitantes están de fiesta, pues su hijo dilecto, Marco Dianda, volvió a ganar, fue categórico y rotundo para quedarse con la carrera de las TC Pick Up, que por la quinta fecha, se corrió este domingo sobre los 4,265 kms. del autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Dianda, se impuso de manera contundente, de punta a punta, con la Ford Ranger del equipo del experimentado “Gurí” Martinez y volvió a sumar un nuevo récord, ya que es el ganador más joven, con sus 18 años y 90 días, en la categoría, informó la página de la ACTC.

Pero Marco Dianda, ya conocía el halago de ser el joven récord, pues había triunfado, también con su corta edad, en el TCP Mouras, TC Mouras, en TC Pista y hasta el mismísimo Turismo Carretera, por eso habrá fiesta.

Dianda superó a Hernán Palazzo, Toyota Hilux, a la salida del curvón y desde allí completó un trabajo de equilibrio y velocidad para quedarse con la final y sacarle 2.713/1000 al piloto de PInamar, que terminó segundo.

Tercero llegó Otto Fritzler, con la Ford Ranger del equipo Maquin Parts, cuarto, el campeón Agustín Canapino, con la Chevrolet S 10 del Canning Motorsport y quinto, Diego Azar con la Fiat Toro, que atiende con su propio equipo.

“Agradezco al equipo por el gran trabajo que hicieron con la camioneta y a mi familia por elaguante, creo que la prueba que hicimos en la semana fue fundamental para este logro. Este triunfo me viene muy bien porque me sirve para seguir contando con el apoyo de mis sponsors, vivo este presente de la mejor manera y espero que pueda seguir por este camino”, expresó Dianda.

El piloto Otto Fritzler, que ocupó el último escalón del podio, es el líder del certamen.

La próxima carrera de las TC Pick Up, 6ta. fecha, será el 26 de julio, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.