Mariano Werner se llevó la tercera final en las TC Pick Up

El piloto entrerriano le dio el primer triunfo a Fotón en la categoría que se presentó este domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El piloto de Paraná, Mariano Werner fue contundente y se impuso con claridad en la tercera fecha del año de las TC Pick Up que disputaron su final este domingo al mediodía en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Werner, que ahora es líder del certamen, le dio a la terminal china Fotón, el primer triunfo en la categoría con el modelo Tunland V9. en una carrera que el entrerriano dominó de principio a fin.

Detrás del ganador, un cuarteto de notables: Otto Fritzler, Ignacio Faín, Agustín Canapino y Juan José Ebarlin, batallaron tratando de asegurarse los escalones siguientes del podio intercambiando posiciones y brindando un excelente espectáculo, informó la página de la ACTC.

Finalmente, prevaleció el piloto de San Miguel, Otto Fritzler, que con la Ford Ranger del Maquin Parts terminó en el segundo lugar de la carrera, tercero llegó el santafecino Ignacio Faín, con la Ford Ranger del equipo del “Gurí” Martínez, cuarto, Agustín Canapino, Chevrolet S.10 y quinto, Juan José Ebarlín, Toyota Hilux.

En la semana anterior a la carrera, el equipo de Werner, con la pick up Fotón pudo concretar una jornada de pruebas y evidentemente, los datos recogidos en el ensayo fueron auspiciosos de acuerdo al resultado final.

“Muy feliz por este resultado y agradecido a la familia Fotón por confiar en mí, mucho tuvo que ver la prueba y el gran trabajo de Di Meglio (Rodolfo)para este logro, estoy corriendo con una camioneta increíble, que hace todo bien”, afimó Werner.

Campeonato: cumplidas tres carreras: 1ro. Mariano Werner: 115 puntos, 2do. Otto Fritzler: 114,5, 3ro. Ignacio Fain: 107, 4to. Diego Azar: 106, 5to. Agustín Canapino: 105 puntos.

La próxima carrera será el 16 y 17 de mayo, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

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Panorama – 20 vueltas

1º Mariano Werner (Fotón) 30’41”185/1000

2º Otro Fritzler (Ford Ranger) a 1’497/1000

3º Ignacio Faín (Ford Ranger) a 1’676/1000

4º Agustín Canapino (Chevrolet S10) a 2’159/1000

5º Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) a 2’862/1000

6º Marco Dianda (Ford Ranger) a 8’032/1000

7º Diego Azar (Fiat Toro) a 14’019/1000

8º Tobías Martínez (Chevrolet S10) a 16’934/1000

9º Diego De Carlo (VW Amarok) a 22’420/1000

10º Tomás Abdala (Ford Ranger) a 26’874/1000