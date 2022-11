Martín Villagrán: "este equipo tiene espíritu competitivo"  

El entrenador Martín Villagrán se mostró muy feliz tras la reciente gira que realizó su equipo Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en el marco de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El conjunto chubutense viene de cuatro victorias seguidas -una en el Socios Fundadores y las últimas tres de visitante-, que le permiten ser el único puntero de la competencia con 10 victorias y solo 2 derrotas.

El plantel trabajó este martes, destacando que el base Facundo Vázquez –con una lesión en el hombro– y Agustín Barreiro –que sufrió un golpe en su rodilla derecha– trabajaron de manera diferenciada con el preparador físico Juan Ercoreca.

Luego del entrenamiento, Martín Villagrán dialogó con El Patagónico. Habló de la exitosa gira que realizó el equipo con triunfos ante Ferro Carril Oeste, Platense y Riachuelo, y del partido de este miércoles ante Comunicaciones de Mercedes.

"El equipo está muy bien, luego de haber salido a la ruta y ganar los tres partidos, más el de Ferro, que se jugó –en el Socios– hace dos semanas.

Estamos con las bajas de Guido Mariani y Karachi Edo, que estamos esperando el refuerzo –en su lugar llegará Wayne Martin Jr.–, y con algunos jugadores con molestias, producto de tantos partidos juntos", expresó.

De cara al compromiso con “Comu”, en Gimnasia están en duda Vázquez y Barreiro por diferentes lesiones. "Ahora están trabajando con el preparador físico y la parte kinesiológica. Veremos si mañana pueden estar", dijo Villagrán.

Barreiro tiene una lesión en la rodilla derecha, mientras que Vázquez sufrió un fuerte golpe en su hombro derecho y podrían perderse el juego ante Comunicaciones.

Volviendo a lo que fue la gira que el equipo realizó, y que le permitió volverse a Comodoro con tres victorias en igual número de presentaciones, Villagrán se refirió al por qué de esos triunfos.

"Primero y principal, por el espíritu competitivo que tiene el equipo, porque salimos a buscar todos los juegos. Por el esfuerzo físico que hacen los jugadores. Hemos jugado en la gira con dos fichas menos y el equipo está muy unido, se pasa la bola, atrás es solidario, tienen esas ganas y el espíritu competitivo de querer ir a buscar todos los juegos", destacó.

"Con Riachuelo estábamos cinco puntos abajo en el marcador a falta de dos minutos, y en un minuto, uno de ellos dice ‘vamos a buscar el juego, nos lo vamos a llevar’, y eso habla a las claras de cómo está el equipo", acentuó el DT de 40 años.

Este miércoles a las 21:30, Gimnasia volverá a jugar en casa y será ante Comunicaciones, que actualmente ocupa el último puesto con solo un triunfo.

"Para mí, todos los partidos de Liga son muy complicados, todos difíciles, así enfrentes al último, al tercero, al segundo o al primero. Siempre tomamos con la responsabilidad del caso cada partido y teniendo en cuenta que posiblemente mañana, más las dos fichas que nos faltan, capaz que Barreiro y Facu Vázquez no lleguen en óptimas condiciones. Si están, no van a llegar al cien por ciento, o puede ser que no estén, eso será una cuestión médica. Y si es así, vamos a tener que duplicar esfuerzos para poder llevarnos el juego", aseguró.

"El esfuerzo físico que se hace es tremendo, se entrenan al cien y muchas veces las lesiones no son a nivel muscular. En el caso del ‘Pipi’ fue un golpe que sufrió en la rodilla en el partido de Ferro y siguió jugando. Y en el caso de Facu Vázquez fue un golpe muy duro que le dieron en el hombro en el partido con Riachuelo. A la exigencia física que se exponen todos los equipos es muy grande, y más sobre todo por la agresividad defensiva que propone Gimnasia", reflexionó.

En cuanto a los lesionados, el que la tiene más brava es el escolta Guido Mariani, quien tuvo que ser operado a raíz de un desgarro en el cuádricep.

"Esperemos que en febrero podamos contar con él. Tiene, mínimo, tres meses de recuperación. Ya lleva quince días, más todo diciembre, enero y febrero. Yo calculo que para marzo ya tendría que estar bien", afirmó.

"El tenía un desgarro en el cuádricep y cuando lo intervinieron quirúrgicamente se encontraron con una lesión más grave, de hace más tiempo y lo que hicieron fue intervenir para que quede bien para su futuro", explicó sobre la lesión de Mariani.

Por el momento, Gimnasia disputó una docena de partidos, de los cuales ganó 10 y perdió 2, destacando que de esas diez victorias, siete las logró fuera de casa.

Sobre este gran comienzo, Villagrán también tuvo palabras de elogios para su equipo. "Trabajamos para eso, trabajamos partido a partido y para el

rendimiento que tiene el equipo. Hoy nos encuentra en una posición inmejorable. Ahora está la otra parte, la de mantenerse. Así que primero vamos mañana con Comunicaciones", comentó.

Y sobre si sienten presión por el hecho de que están en la punta, Villagrán sentenció: "Cero, presión sería estar en las últimas colocaciones, con la necesidad de ganar. Me parece que este es un lugar de privilegio, que se lo ha ganado el equipo y ahora queda la parte más difícil, que es mantener esa posición".