Martín Villagrán: "nuestro primer objetivo es ser bien competitivo"

El entrenador Martín Villagrán dirigirá a partir de este viernes su sexta temporada seguida al frente del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que inicia una nueva participación en la Liga Nacional de Básquetbol.

Villagrán, quien en septiembre fue confirmado por la Confederación Argentina para hacerse cargo como DT del seleccionado nacional masculino U-15, dialogó con El Patagónico en la previa del debut. Habló de cómo llega el "Verde" luego de casi dos meses de preparación y las expectativas que tiene en esta nueva temporada, la 34ª consecutiva que disputará el club desde que lograra el ascenso el 13 de octubre de 1989.

Además, el entrenador de 40 años adelantó que "este viernes lo van a saber, aunque no hay mucho misterio", en relación al quinteto inicial que saldrá a la cancha ante Argentino de Junín, el primer rival de un largo camino.

-¿Qué expectativas tenés para el primer juego con Argentino de Junín?

Las mejores, la verdad que fueron casi dos meses de preparación desde que arrancamos. Los jugadores están con muchas ganas de jugar, ya hay algunos equipos que jugaron tres fechas y para nosotros será el debut. Así que estamos con la mejor expectativa para arrancar el viernes. El equipo

llega muy bien, sin ninguna dolencia y ningún jugador lesionado. Al equipo le falta una ficha mayor, pero llega de la mejor manera.

-¿Cuál puede llegar a ser la performance del equipo en esta nueva temporada?

Primero hay que jugar, entonces yo futurología no hago, porque la temporada es muy larga, son 38 fechas, porque en el medio te pasan un montón de cosas, lesiones, viajes, giras, entonces vamos juego a juego. Recién salimos de la charla de equipo y yo les decía ’lo más importante hoy para nosotros es Argentino de Junín’. Es eso, enfocarnos partido a partido y la verdad que en esta temporada -la que pasó-, hemos logrado posicionar al club en puestos de privilegio y en esta queremos que sea la misma.

- ¿Ese sería el objetivo?

El objetivo nuestro es primero ser bien competitivo, y obviamente ir a buscar todos los juegos, también no solo el rival juega. La clave está en que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos que enfrentarnos a Argentino que viene de ganarle a Comunicaciones. Nosotros estamos en casa, todos los años hacemos la localía muy fuerte y esperemos que esta no sea la excepción.

- ¿Cómo querés que juegue tu equipo en esta Liga?

Quiero que sea un equipo solidario. Nosotros en estas últimas cinco temporadas que me tocó estar, todos los años fue un equipo muy defensivo y ofensivamente solidarios. Si el equipo tiene eso, nos vamos a garantizar algo de ser un rival muy difícil para el resto. Tener que ser solidario y defensivamente morder atrás como lo hemos hecho durante toda la temporada que promediamos una media de 71,5 a lo largo de cinco campañas. Entonces, esta tiene que seguir eso igual y tener una identidad de juego del pase extra, del juego colectivo, de jugar para el otro, de ser solidario, eso hace que el equipo se potencie.

- ¿Cuánto es en nivel de ansiedad que tenes por dirigir tu sexta temporada en Gimnasia?

Gracias a Dios soy muy tranquilo ya que trabajo mucho el equilibrio emocional. Nuestra fecha es el 14 y a la hora que llegue el partido tratar de tomarlo con calma. Nos preparamos mucho tanto jugadores como cuerpo técnico, así que ansidad no, pero sí mucha preparación y estar tranquilo a la hora del juego.

- ¿Qué es lo que sentiste cuando te designaron como DT de la selección argentina U15 y cuando te pusiste el buzo de la CAB?

Sentí felicidad, orgullo y una alegría inmensa. Dirigir la selección argentina en cualquier categoría es un privilegio. Uno que es del deporte, yo soy profe de educación física, de Comodoro Rivadavia y acceder a ese lugar, siendo desde el sur, tiene un sabor muy especial. Después una vez con el buzo puesto con la responsabilidad y la mentalidad de tratar de hacer las cosas lo mejor posible para ese crecimiento de los chicos.

- ¿Cuándo es la próxima convocatoria?

El 31 de octubre arranca a entrenar el plantel. Yo me sumo el 6 (de noviembre) después de la gira de Córdoba. Vamos a convocar a 18 chicos, de los cuales la mitad serán de la convocatoria previa, van a repetirse, y por lo menos vamos a ver diez o doce chicos más nuevos, que no convocamos en la primera. Y a partir de esa convocatoria, van a salir los doce para el torneo. De la Patagonia están Ezequiel Juárez de Santa Cruz, hay dos chicos muy interesantes de Río Negro, hay uno de Neuquén, si hablás de la Patagonia, y hay uno muy interesante de La Pampa. Así que en total de la Patagonia son cinco chicos, después veremos cuando nos crucemos con estos jugadores nuevos que van a venir dos del exterior y veremos cómo se termina de definir el equipo. El torneo se jugará del 16 al 20 de noviembre en Buenos Aires. No va a participar Venezuela y la zona de Argentina es Bolivia, Ecuador y Uruguay.