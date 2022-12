Más de 300 respuestas sumó la encuesta de la UNPSJB

La encuesta anónima sobre violencia de género de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco obtuvo 329 respuestas. Así lo informó la secretaria de Bienestar Universitario, Cristina Massera, en diálogo con El Patagónico.

La encuesta se llevó a cabo desde el 17 de octubre hasta el 25 de noviembre en busca de relevar situaciones de violencia por motivos de género y diversidad sexual, que la comunidad universitaria (docentes, no docentes, estudiantes, graduados, talleristas, personas que prestan servicios en la UNPSJB de todas las sedes) pudieran haber sufrido en el ámbito de la casa de altos estudios.

La Universidad tiene como política prevenir, detectar, y erradicar violencias por razones de género y diversidades. En el año 2016 comienza a reunirse una comisión para trabajar sobre un proyecto de protocolos para las situaciones que se presentan sobre violencia de género y diversidades.

Ese protocolo fue creciendo y se estableció como programa con la aprobación de la resolución 052/19 del consejo superior de la casa de altos estudios. Allí, se indican cuáles son los procedimientos en el protocolo.

La pandemia obligó a suspender las actividades, pero igual se continuó con el seguimiento de determinadas situaciones. El retorno de la presencialidad generó que se multiplicaran las acciones de trabajo.

El Consejo Superior aprobó las resoluciones 64/22, 65/22 y la 66/22. La primera trata sobre la renovación de las comisiones de género en cada una de las sedes. La segunda sobre los procedimientos para dar continuidad a cada una de las denuncias y consultas y la tercera es la conformación de equipos de acompañamientos en cada una de las sedes.

“Después de varias reuniones, acordamos con las distintas comisiones hacer un relevamiento a través de una encuesta que era anónima y confidencial y que se realizó en todas las sedes y para toda la comunidad universitaria”, explicó Massera.

Docentes, no docentes, estudiantes, graduados, talleristas, personal de servicio que trabaja en la Universidad pudieron contestar esta encuesta. “Pusimos un tiempo para poder hacer un análisis y poder continuar con herramientas y recursos planteados por la misma comunidad. Le dimos un cierre, pero no quiere decir que no volvamos a tomar este instrumento para el próximo año”, subrayó.

En total fueron 329 respuestas con una diversidad de comentarios, consultas y denuncias, que ahora serán analizadas por las comisiones de género, y los equipos de acompañamientos y de referentes de cada una de las facultades. “Cuando tengamos los resultados vamos a tener algunos lineamientos para continuar trabajando”, destacó Massera.