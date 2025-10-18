Más de 600 mujeres pintaron las calles de rosa

Se disputó la 19ª edición de la Carrera de la Mujer, en conmemoración al Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama y en la previa del “Día de la Madre”.

En conmemoración al Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y en la previa del “Día de la Madre”, este sábado se desarrolló la 19ª Edición de la Carrera de la Mujer, en donde más de 600 mujeres pintaron de rosa las calles de la zona sur de la ciudad.

La competencia la organizó el Club Acuarium con el apoyo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Comodoro Deportes, la Secretaria de Turismo y las secretarías de la Mujer, Cultura y Salud.

La prueba atlética solidaria se concentró en las afueras del Gimnasio municipal Nº2 del barrio Pueyrredón. En la distancia competitiva de los 5K, Paula Ripoll se quedó con el triunfo. Mientras que, completaron el podio Silvana Fernández y Andrea Avilés. Cabe destacar que, también se llevó a cabo la tradicional caminata de 3K.

“La verdad que es hermoso participar de esta carrera. Cada vez que puedo, hace diez años que vengo participando. A veces se junta con alguna otra carrera pero siempre es lindo participar. Fuera de la competencia, que uno entrena y está bueno ganar, lo lindo de este evento en particular es juntarse con otras mujeres y hacer la causa más visible”, indicó Ripoll.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 6.56.24 PM Foto: Prensa Comodoro Deportes.