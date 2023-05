El enojo de Javier Mascherano con Valentín Barco en el debut de la Sub 20 en el Mundial que se organiza en el país.

Mascherano al "Colo" Barco: "no mientas"

MUNDIAL SUB 20

Santiago del Estero se visitó de fiesta para recibir a la selección argentina Sub 20. Con entradas agotadas, el estadio Madre de Ciudades alentó a los juveniles del equipo que dirige Javier Mascherano en el primer paso del Mundial de la categoría que se disputa en Argentina.

A pesar de arrancar abajo en el resultado, el combinado nacional pudo revertir el marcador y gracias a los goles de Alejo Véliz y Valentín Carboni en el primer tiempo, celebró la victoria por 2-1 ante Uzbekistán.

La lluvia fue protagonista durante el encuentro que se disputó en Santiago del Estero. Hacia el final del juego, se notó a los futbolistas de ambas selecciones cansados por el desarrollo. Y ahí fue cuando se dio un diálogo entre el DT de la Selección y uno de los futbolistas más aplaudidos por el público durante el partido.

En el segundo tiempo, el sector izquierdo del ataque quedó del lado de Masche, y en una jugada, el entrenador aprovechó para hacerle una consulta a Valentín Barco.

“¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema?”, le preguntó el ex futbolista al lateral de Boca Juniors sobre cuál era su estado físico cuando lo tuvo a pocos metros de distancia. Ante la respuesta negativa de Barco, Mascherano le respondió: “Está bien, pero no mientas. No mientas”. La secuencia fue capturada por las cámaras de TyC Sports.