Matías Bellido apuesta al nivel internacional

Luego de concretar una enorme temporada en el triatlón, que lo coronó como campeón argentino junior y lo llevó a integrar la Selección Argentina, para este año el triatleta Matías Bellido apuesta primordialmente a las competencias internacionales y dar un salto de calidad.

Además, recibió un sorpresivo ofrecimiento de una beca para comenzar a estudiar en el 2026 en una universidad de Estados Unidos y continuar su carrera deportiva.

BALANCE DE LA GRAN TEMPORADA

Matías protagonizó una temporada vertiginosa, con grandes resultados a nivel nacional, siendo campeón argentino junior y quedando en el séptimo lugar entre los mayores, y también compitiendo a nivel internacional, participando de su primer Sudamericano en Chile y debutando en la Selección Argentina en Paraguay.

“Fue un cierre de temporada bastante bueno e inesperado en algunos casos. En mi primer Sudamericano en Chile quedé sexto en la categoría Junior Elite, fue una linda experiencia y se nota mucho la diferencia, es otro ámbito y son otros atletas”, detalló.

Y agregó que “en Paraguay también tuve mi debut con la Selección Argentina, fue muy lindo, no pude obtener la clasificación para los Juegos Panamericanos pero me sumó un montón la experiencia, competí con atletas más grandes, y me sirve ya que el año que viene me tocará ser un atleta más de la categoría Sub 23 que Junior”.

Siguiendo con el balance, el deportista se refirió a la competencia nacional: “Cerré la temporada en Santiago del Estero, en el circuito de Termas de Río Hondo, siendo campeón argentino junior. Fue algo muy bueno y que buscaba desde el principio, porque las dos carreras anteriores venía con la vara bastante alta para estar lo más alto posible en el ranking. Y terminar séptimo a nivel argentino me gustó bastante el resultado y estoy conforme”.

PRIORIZAR LO INTERNACIONAL

Tras brillar en la temporada, Bellido se enfoca para lo que viene y, si bien no va a descuidar algunas competencias nacionales, apuntará primordialmente al nivel internacional.

“Estamos viendo de apuntar más a carreras internacionales y no tanto al campeonato argentino. Si bien se van a correr fechas donde se sabe que va a haber un gran nivel, como por ejemplo Mendoza, Córdoba o Santa Fe, que suele haber mucho volumen de atletas. En general vamos a apuntar a carreras internacionales, como pueden ser una Copa Continental en Brasil o Chile”, argumentó

Luego de su primer Sudamericano, al triatleta le llegó una propuesta inesperada de Estados Unidos para el 2026 y es una beca para comenzar sus estudios universitarios y continuar con su carrera deportiva.

“Es una linda noticia que me llegue una propuesta así, no buscaba ser llamado para un programa tan grande, pero es un buen indicio para ver qué se puede hacer el año que viene ya que dejo la secundaria y empiezo la universidad”, indicó.

Y contó que “es un programa donde me ofrecen, de acuerdo a mi perfil, elegir una universidad de Estados Unidos, me ofrecen ser becado para ellos. En donde puedo estudiar en un campus y entrenar al mismo tiempo, con una gran infraestructura y en un ámbito totalmente profesional, en el cual buscan que todos los atletas sean olímpicos”.

ACOMPAÑAMIENTO

Matías Bellido resaltó el acompañamiento del Estado municipal y dijo que “es una parte fundamental en este camino y trayecto, el apoyo con el correr de los años se nota cada vez más. Los objetivos míos son más grandes y el apoyo está, estoy muy feliz y contento con eso”.