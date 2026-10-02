Matías Borjas: "la idea fue ayudar a los gimnastas de la provincia"

El gimnasta mundialista visitó la ciudad y brindó en el Club Huergo entrenamiento y herramientas a la Escuela de Gimnasia de Trampolín.

La Escuela Municipal de Gimnasia de Trampolín funciona en las canchas auxiliares del Club Ingeniero Huergo, lugar que recibió recientemente la visita del gimnasta mundialista Matías Borjas, para compartir sus conocimientos y aportar al desarrollo de la disciplina en diferentes niveles. Durante uno de los estímulos, recibió la visita del director general de Deportes, Martín Gurisich.

La referente comodorense Evangelina Nahuel, comentó al respecto, cómo surgió esta iniciativa, con contacto especialmente por parte también de las instructoras auxiliares María José Gómez, Candela De Roia, Constanza Valero y Florencia Famoso. La escuela municipal representa al Ente Comodoro Deportes, recibiendo además el acompañamiento por parte de la entidad.

“Estará participando a fines de octubre en el Mundial de China y pegó onda con las chicas cuando hemos ido a los provinciales. Se animó a venir, obviamente que nos suma un montón porque es experiencia. No es lo mismo tener nacionales o sudamericanos, que mundiales. Las chicas han tenido muy buena recepción con él, que está contento porque los nenes han tenido un muy buen avance durante estos últimos años. Como en su momento vino el profe Claudio Adorno, es más que gratificante y estamos felices que gente de renombre en la disciplina pueda venir a Comodoro”, comentó la referente Evangelina Nahuel.

“Trabajó con los niveles avanzados, con Ulises Sancho y Fiorella Carrillo que son los chicos de mayor nivel y están próximos a viajar a los nacionales. También con Florencia Famoso, que es otra de nuestras referentes, y luego trabajó con las más chiquititas que son el futuro. Se está trabajando con cuatro chicos más que van también a los nacionales, y la idea es que puedan seguir creciendo, inculcarle los valores de esta disciplina, y que la constancia hace ellos sigan avanzando”, explicó Nahuel, haciendo referencia al trabajo de todo un fin de semana por parte de Matías Borjas con gimnastas de proyección.

En este sentido, tendrán competencia nacional tanto Ulises Sancho como Fiorella Carrillo, del 18 al 24 de octubre, en tanto que luego también competirán Catalina Mateeff, Donatella Rovelli, Malena Cuevas y María Emilia Martínez.

“VINE A AYUDAR”

Matías Rojas tiene 36 años y busca estar en el Mundial de China 2026, habiendo debutado internacionalmente en 1994 (con 11 años) para posteriormente lograr ser mundialista también en 2019 y 2025.

“A Eva la conozco hace muchos años, siempre trabajando muy fuerte. Nos cruzamos siempre en los torneos, ya es una amiga y me gusta venir a dar una mano. Me ha solicitado poder ayudar con las chicas que están en iniciación deportiva y con los chicos más avanzados. Con Fiorella que participó del Sudamericano, vine a verla como saltaba”, expresó Borjas.

“La idea fue venir a ayudar, a dar una mano a los gimnastas de la provincia, sobre todo, que haya un trabajo en equipo por parte de todos los chubutenses. Acompañar también. Siempre estamos en una capacitación eterna los entrenadores, independientemente del nivel que tenga cada atleta, y creo que es dar un apoyo a la gimnasia y compartir entre todos un buen momento”, destacó.

“La pasan bien, tienen una energía terrible, lo cual está buenísimo, más en una sociedad que está hiperconectada con el celular. Que las nenas tengan ganas de venir y pasar tiempo en el gimnasio, con sus amiguitas, con los entrenadores, compartir una merienda, me parece que está buenísimo y creo que es algo que debemos rescatar del deporte. Muchas gracias por la invitación”, cerró el atleta mundialista.