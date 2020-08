"Me encantaría correr en el TR Junior real", manifestó Thomás Micheloud

El comodorense Thomás Micheloud arrancó el 2020 con la Fórmula 3 Metropolitana y con el comienzo de la pandemia por el COVID-19 y la cuarentena obligatoria se sumó al campeonato virtual de la divisional. Llegó con chances de pelear la corona pero un imprevisto corte de luz en Comodoro Rivadavia el día que se definía el certamen lo dejó maldiciendo en voz baja.

Sin embargo, al enterarse que se abría la inscripción para el TR Junior virtual, no dudó. No tenía equipo pero Yerobi Racing Team lo sumó y en la primera carrera de la temporada el comodorense pagó la confianza con un triunfo. Al ser un certamen corto, eso le posibilitó ser protagonista y salir campeón. Luego obtuvo un cuarto puesto y un podio en el tercer escalón para cerrar el campeonato con una victoria en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires.

“La clave fue la regularidad y sumar en todas las carreras. Salieron muy lindas carreras y sobre todo esta última. No nos entendimos con Juan (Pascual) en la largada pero a mí no me servía volverme loco porque con el segundo puesto era campeón tranquilo pero veníamos girando muy lento hasta que lo pude pasar en las últimas vueltas", afirmó el flamante campeón.

Micheloud remarcó en sus declaraciones el respeto de sus competidores al correr y hacer maniobras al límite como la de la última fecha cuando faltando dos giros para el banderazo final saltó a la punta.

"En la primera vuelta decidí empujarlo a Pascal y no perder tiempo. Llenderoso venía atrás mío y lo ataque una sola vez pero no pude pasarlo. Lo pude pasar en la horquilla, y él me respetó muy bien porque las maniobras se hace de a dos. Mis felicitaciones a ellos porque fueron grandes carreras".

Sin dudas que salir campeón le abrirá puertas. La pandemia no permite hacer demasiados planes pero si soñar. Consultado sobre la chance de correr en el TR Junior real, como lo hizo su hermano Gustavo, confesó.

"Habría que ver si hay chances. Me encantaría poder correr en el TR Junior real. Es una linda categoría y veremos cómo se da todo cuando pase esta pandemia", sentenció el campeón del TR Junior virtual 2020.