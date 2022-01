Megan Ritson Rowlands: "era un sueño que estoy cumpliendo y todavía no caigo"  

“Aprendí una frase que dice: Cuando los objetivos son claros, los obstáculos son solo excusas. Y eso lo implico cada día que me levanto y agradezco lo que estoy viviendo”, cuenta Megan Ritson Rowlands desde Hamburgo, Alemania.

Sucede que el camino para llegar a vivir esta gran experiencia en Europa no fue fácil para la jugadora de Esquel. A mediados del 2021, el seleccionado argentino de hóckey sobre pista la deja fuera de la convocatoria al Panamericano; pese al dolor, Megan supo reponerse de la experiencia y ser la goleadora del Argentino de Clubes para el segundo semestre. Ahí fue cuando llega un llamado inesperado.

Desde Alemania, Andreas Knutzen, exentrenador del seleccionado argentino, comienza a dirigir al Club TG Heimfeld de la Segunda división de hóckey Indoor y la invita a Megan a sumarse al plantel. “Con él tenemos muy buena relación hace años, fue quien me brindó la posibilidad de estar jugando en esta ciudad.

Realmente fue un llamado que me cambió por completo el sentido en el hóckey, porque conocer el hóckey indoor en otro país para los que lo jugamos desde chiquitas es un gran sueño y experiencia. Aquí puedo perfeccionar mi técnica, crecer como jugadora, conocer otros clubes y jugar en una de las ligas más importante de Europa. Era un sueño que lo estoy cumpliendo y todavía no caigo”, destaca Megan.

LA EXPERIENCIA ALEMANA

Megan viajó en el mes de noviembre para reforzar el equipo que busca llegar a la máxima categoría del hóckey indoor en Alemania. El acuerdo era sumarse a la etapa final de la competencia por los próximos tres meses: “Venir por 3 meses fue una propuesta de Andy. Lo que implica jugar la liga completa de pista que finaliza en febrero y después regresar al país. Obviamente que queda abierta una segunda propuesta para intentar volver pronto y participar si dios quiere y logramos el ascenso a jugar en la liga mayor alemana”, remarca.

“La competencia es muy alta acá, el nivel de juego a comparación de Argentina es muy rápido y técnico. Algunos rivales son de mucha experiencia, siempre en cada partido es un aprendizaje y experiencia nueva”, asegura y además agrega que desde que llegó al club “el equipo me incluyó muy bien. Más allá que pese al idioma no nos entendemos, fueron muy sociables y buenas compañeras. Y me encontré con un grupo con un objetivo grupal claro y están todas tirando para el mismo lado. Eso hace que fortalezca mucho más las ganas y el empeño a cada entrenamiento y partido. Son muy disciplinadas y realmente me llevo una gran enseñanza de esta experiencia”.

Por fuera de lo deportivo, Megan nos explica que estos meses viviendo en Hamburgo también fueron de gran aprendizaje: “La cultura y la manera de vivir es muy diferente. Los alemanes a comparación del argentino son muy estrictos con todo, muy serios, poco sociables la mayoría; pero sobre todo son muy respetuosos y cautelosos con todo. Los lugares que visité fueron increíbles y de mucha historia. Gran parte de esta ciudad fue reconstruida después de la guerra y eso lleva a que lugar que visites lugar que tiene una gran historia por aprender”.

LA SELECCION, EL PRIMER OBJETIVO

Lejos de desanimarse por perderse uno de los objetivos que tenía para el 2021, este nuevo año la fuerza y la dedicación para estar nuevamente en la convocatoria del seleccionado nacional es mayor para Megan: “Sinceramente el seleccionado es y siempre fue mi primer objetivo como jugadora de hóckey pista. Obviamente que el proceso de dolor después de haber quedado afuera fue muy triste y costoso de superar, pero me impulsó a seguir luchando y creciendo. Gracias a ello conseguí ser la goleadora del Argentino de Clubes y también estar hoy aquí”.

Para finalizar, Megan quiere agradecer más que a nada a “a mi familia y a mi novio, por la paciencia y el acompañamiento. Tres meses lejos no fue nada fácil pero sin ellos y sin su fuerza, yo no podría haber estado viviendo esto”.

También agradece a “la Secretaria de Deportes de Esquel por su aporte para mi viaje. A Hernán Maciel y al gimnasio MyM que me brindó un espacio y sus tiempos para prepararme a mi 100% para que pueda venir bien físicamente y preparada para competir. Y a todos los que me ayudan y acompañan en este gran sueño, que son muchos, porque me hicieron llegar muy lindos mensajes desde que supieron de este viaje”.