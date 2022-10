Menor denunció que fue abusado por sus compañeros y la maestra le habría restado importancia

Según la información con la que cuenta la fiscal de menores Alejandra Piqué, la víctima y sus compañeros asisten a la Escuela N° 60 de Moreno, llamada Eva Perón. El abuso se habría producido en un viaje de fin de curso que realizó el colegio a la localidad balnearia de La Lucila del Mar en la semana del 18 de octubre pasado.

La madre del menor, dio detalles en la denuncia que radicó. Infobae accedió a ese documento que cuenta con detalles de lo sucedido: “Mi hijo me contó que mientras duró el viaje sufrió abusos por parte de sus compañeros. Me dijo que una noche, dos compañeros se subieron a la cama y le colocaron su miembro en la boca mientras que otro filmaba con un celular. No fue sólo una vez, fueron varias veces. En otra noche, directamente fueron a golpearlo y se salvó porque otro lo defendió”.

La mujer, además, contó que su hijo sufre una discapacidad motriz llamada “Pie bot bilateral”. Se trata de un defecto de nacimiento en el que el bebe nace con un pie torcido. Según distintas publicaciones médicas afecta a 1 de cada 1000 recién nacidos.

El menor le detalló las amenazas que sufre todos los días y que, durante el viaje, se agravaron hasta llegar a extremos desagradables. La víctima agregó un dato aún más preocupante. Los insultos y amenazas se los decían “frente de los profesores que no les dicen nada”.

Según detalló en su relato en la comisaría, cuando la madre del menor vio el video y escuchó el relato de su hijo, le escribió a la responsable del curso, llamada Alicia Nieto, para contarle lo sucedido. Lo que recibió del otro lado fue una respuesta sin mucha empatía.

“Una decepción Alicia lo que me acabo de enterar que pasó en el viaje. El miércoles estaré ahí por el abuso sexual que sufrió mi hijo. Usted está implicada en esto”, le recriminó la madre. La empleada del colegió respondió: “Sé lo que me comentaron los alumnos involucrados. Que quisieron hacer una broma. De muy mal gusto, por supuesto. Les llamamos la atención. Bajó ningún punto de vista lo aprobamos”.

Luego, la maestra retrucó: “Me imagino que está enojada. Yo también me puse así. Pero hablamos con los alumnos y nos explicaron que nada de eso pasó”.

Sin embargo, el video que ya tiene la Justicia es lo suficientemente contundente como para darle, en principio, la razón a la víctima y a su madre.

Infobae se comunicó, además, con Roberto Castillo, abogado de la familia que contó cómo llegó el video a manos de la madre del joven que denuncia el abuso: “Cuando estaban volviendo los chicos, dentro del micro, los maestros les sacaron los celulares y borraron los videos que había. Porque es más de una grabación la que existe. Sin embargo, este en particular se había viralizado tanto que no pudieron eliminarlo y por eso llegó a manos de la mamá”.

La investigación del hecho quedó en manos de la fiscal Alejandra Piqué, titular de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 6 de Moreno, que se entrevistó con la madre del chico y ordenó una serie de medidas asistenciales para la víctima, dado que los acusados son niños de entre 11 y 12 años y por su edad son inimputables.

En primer lugar, la Justicia dispuso la intervención del servicio local de Moreno, la Asesoría de Incapaces y un Juzgado de Familia para que se interponga la restricción perimetral correspondientes y, en paralelo, la intervención del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Garantías del Joven de Moreno.

El foco ahora está puesto en las autoridades de la institución que tenían a cargo a los menores durante la salida. “Se está investigando el accionar de los docentes que estuvieron en el viaje con esos menores para saber hasta dónde hay incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señaló una fuente del expediente.

En las primeras horas de hoy se realizó una manifestación en la puerta del colegio por parte de algunos padres, aunque la institución permaneció cerrada.

Fuente: Infobae