Marcela González denunció que su ex pareja la amenazó de que la mataría a ella y a José Crettón, el joven que está desaparecido desde el último jueves.

"No creo que se haya ido por su voluntad. Lo buscamos por todos lados. Mi ex pareja me había advertido que si tenía novio, me iba a matar a mí y a él", expresó la mujer en declaraciones que publica El Chubut.

"El jueves durante toda la tarde nos mandamos mensajes. El último fue a las 20:44. Cuando salí de trabajar ya su celular estaba apagado. Recorrimos la ruta y hasta hoy no hay ninguna novedad", dijo Marcela.

Según trascendió, la mencionada ex pareja de la mujer fue detenida por la Comisaría de Cushamen por el abuso de una menor. El padre de Crettón apunta a que la ex pareja de Marcela lo secuestró.

"Ella dice que José le estaba escribiendo a la tarde lo más bien. Después dice que le escribió un mensaje: 'lo nuestro nunca va a funcionar, me voy, en algún momento nos vamos a ver'. Ella va para la casa donde alquilaba mi hijo. Cuando llega al inmueble ya no está", dijo Daniel Crettón, padre del joven desaparecido, quien residía en Esquel hasta que decidió mudarse a El Maitén para estar junto a su compañera.