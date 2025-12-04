"Mi sueño y mi pasión es correr", afirmó el atleta Mario Rodríguez

El deportista comodorense logró en el Sudamericano Master de Chile medallas de plata en 10K, 5k y 8km cross, y oro en 21km con récord argentino.

Se llevó a cabo la XXII edición del Campeonato Sudamericano Atletismo Master en Chile donde Mario Rodríguez logró medallas de plata en 10K, 5k y 8km cross, y oro en 21km con récord argentino. Luego de su arribo a la ciudad, se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. Ahora, Rodríguez tiene como próximo objetivo el Campeonato Mundial Master en el 2026 en Corea del Sur.

El Torneo de Pista y Campo se disputó en la Pista Atlética “Mario Recordon” del Parque Estadio Nacional en Santiago de Chile. “El balance es muy bueno porque se pudo redondear una actuación que estuvo en concordancia con la preparación que pude hacer en la altura de Cachi (Salta), en esos 6 días de competencia pude plasmar todo lo hecho en la altura”.

“Corrí 10 kilómetros en 32’54”, los 8k cross en 27’ 15”, el 5000 en pista en 16’14” y la media maratón en 1h 12:50. En los 10k, 8km cross y 5000 terminé segundo. Y en los 21km quedé primero, medalla de oro, logrando el récord argentino de la categoría que todavía falta homologar. Volví muy contento porque no siempre se puede plasmar todo lo que uno hace previo a la competencia, esta vez se dio todo redondito para que salga todo bien”, asegura Mario Rodríguez.

La competencia que se desarrolló del 24 al 30 de noviembre contó con la participación de 2400 atletas, competidores de Argentina, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, India, Italia, Lituania, México, Países Bajos, Paraguay, Venezuela, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y Panamá.

“Siempre es muy especial y con el condimento ahora que cada vez está más profesionalizada la categoría master. Desde el punto de vista de los atletas y también en cuanto a la organización porque en este certamen, que a mí me tocó, en 5000 y en la media maratón, se implementó el tema del control antidoping. Así que también eso es muy importante para determinar y que sean competencias limpias”.

“Mi sueño y mi pasión es correr. Si yo después puedo traducir eso a un resultado deportivo está buenísimo porque hay mucho esfuerzo atrás, pero a mí lo que me apasiona es correr. Ahora, se hace un trabajo de transición de 10 o 15 días, pero igualmente tengo el compromiso con Gustavo Llampa, que está organizando una carrera en el Camping San Carlos, me comprometí estar el 21 de diciembre. Después a partir de enero empezaré con la pretemporada y seguramente Crónica. Y el gran objetivo va a ser estar en el mes de agosto en el Campeonato Mundial que se va a desarrollar en Corea del Sur”, expresa Mario Rodríguez.

El evento sudamericano en Chile, fue organizado por la Federación de Atletismo Master de Chile (FEMACHI) y la Asociación Sudamericana de Atletas Master (ASUDAMA).

Por último el campeón Mario Rodríguez puntualizó. “Mi agradecimiento siempre es principalmente a Comodoro Deportes que ya hace más de 10 años que me está apoyando en mi carrera deportiva. Después, al grupo de profesionales que está detrás mío, como el licenciado Walter Ríos, el doctor Manuel Pazos, la nutricionista Valeria Soplanes, y también un agradecimiento muy especial ya que por primera vez logré el acompañamiento de Chubut Deportes”.