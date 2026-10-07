La jornada comenzará fría e inestable, con apenas 4°C y probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde mejorarán las condiciones, aunque el cielo seguirá mayormente nublado.

Miércoles con lluvias aisladas por la mañana y máxima de 14°C

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 7 de octubre una jornada fresca y con condiciones variables, con posibilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas y aumento del viento hacia la noche.

Por la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura rondará los 4°C y el viento soplará desde el norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo permanecerá mayormente nublado, la probabilidad de lluvias bajará a entre 0 y 10% y la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 14°C.

Hacia la noche continuará el cielo nublado, con unos 9°C. El viento del norte aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Será, en definitiva, un miércoles frío e inestable al comienzo, con mejoramiento temporario durante la tarde y viento en aumento hacia el cierre del día.