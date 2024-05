Milagros González: "mi objetivo es ser boxeadora profesional"

La juvenil boxeadora Milagros González -campeona nacional en los Juegos Evita 2023-, se presentó el pasado 18 de mayo en el festival que se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Necochea, donde cayó por puntos frente a Rocío Prada, en pelea disputada a 4 rounds.

Milagros, luego de recuperarse de una lesión en la espalda, se encuentra en plena preparación para el campeonato nacional a desarrollarse en San Luis.

La deportista, becada por Chubut Deportes, en diálogo con prensa del organismo comentó sobre la pelea y lo que viene. “Fue una pelea pareja que perdí por puntos con una rival con más rodaje y experiencia. Sigo entrenando bajo las órdenes de Raúl Martínez y sumando peleas con la ayuda de mi tío que las consigue. Tengo que salir afuera porque es difícil conseguir rivales acá, porque no me quieren pelear”, aseguró.

BECA DEPORTIVA

“Lo que logré en los Juegos Evita el año pasado me sirvió para que Chubut Deportes me otorgue la beca deportiva y a que me ayuden más con mi carrera deportiva, como por ejemplo, en esta pelea que me pagó los pasajes para que pueda viajar a combatir. Para pelear tengo que salir afuera muchas veces y costearme los gastos, por eso le agradezco al organismo la ayuda. Con la beca me compro las cosas deportivas que necesito como las zapatillas y vitaminas. Al tener muchos hermanos a veces les toca a ellos y a mis padres se les complica ayudarme con esas cosas”.

FUTURO PROFESIONAL

En referencia a los planificado para este año dijo que “mi objetivo para este 2024, es lograr uno de los tres primeros lugares en los nacionales y poder sumar todas las peleas que pueda, así el año próximo hago los papeles y me convierto en profesional. Es muy difícil conseguir peleas como amateur en los 54 kg”.

Finalmente, la “Princesita” González, hizo llegar su agradecimiento a “Mis padres que siempre tratan de ayudarme lo más que pueden, al club Independiente que me da el lugar para entrenar y me consiguió las viandas en Todo Pollo para tener una alimentación acorde a mí deporte, a mi entrenador, y a Chubut Deportes, que este año me está ayudando un montón para poder seguir con mi carrera”.