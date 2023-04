Milan venció con lo justo al Napoli

Con lo justo, pero un triunfo trascendental al fin y al cabo. Milan derrotó por 1-0 a Napoli en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en San Siro con un gol de Ismael Bennacer y sacó ventaja para la revancha de la próxima semana en el Sur de Italia.

Por como empezó el trámite, el local se llevó un gran premio. El equipo de Luciano Spalletti lo arrinconó de entrada y contó con varias ocasiones para romper la paridad casi desde el vestuario, pero el peligro pasó y un contragolpe fue suficiente para que gane el Rossoneri.

En el primer minuto, un error de Rade Krunic casi le permite a Khvicha Kvaratskhelia anotar, pero el mismo Krunic despejó sobre la línea y en el rebote lo perdió Mário Rui. Luego lo tuvo Frank Zambo Anguissa con un tiro desde afuera que exigió una gran atajada de Mike Maignan.

Desde el saque de esquina, Mário Rui lanzó el centro y Giovanni Di Lorenzo ganó en las alturas con un cabezazo que salió apenas arriba del travesaño. También lo tuvo Kvaratskhelia nuevamente con un disparo sobre el borde del área que se desvió en Simon Kjaer y se fue cerca.

Sin embargo, la asfixiante búsqueda del gol no cesó, y Piotr Zielinski se animó con un remate de media distancia que Maignan volvió a sacar al tiro de esquina, y minutos después Di Lorenzo volvió a intentar con un cabezazo que se fue por encima del travesaño otra vez.

Hasta que un contragolpe que lideró Rafael Leao, tras un robo en mitad de cancha, le dio vida a los de Stefano Pioli con un remate cruzado de zurda al ras del suelo que se fue junto al palo izquierdo de Alex Meret para demostrar que estaba en partido. Y luego llegó el gol.

También de contra, esta vez el encargado fue Brahim Díaz, quien salió de la marca ante dos rivales, salió en velocidad y abrió a la derecha para Leao, quien la jugó por abajo a la izquierda para Ismael Bennacer, previo desvío de Brahim, para conectar un zurdazo letal que venció al 1.

No solo eso, sino que antes del final del tiempo, Simon Kjaer casi pone el segundo con un tremendo cabezazo que se estrelló en el travesaño y picó en el suelo, pero lejos de la línea a la salida de un saque de esquina desde la izquierda. El descanso le dio aire a los Azules.

Si bien intentó cambiar la cara, los de Nápoles probaron únicamente con un centro de Kvara que cabeceó Eljif Elmas, pero nuevamente Maignan rechazó al córner. Ya después, todo se simplificó para Milan con la expulsión de Zambo Anguissa por doble amarilla en la visita.

Igual, con el tiempo cumplido, Di Lorenzo sacó un disparo que hizo lucir a Maignan con una salvada excepcional en el ángulo superior izquierdo, y en la continuación, un cabezazo del ingresado Mathías Olivera se fue apenas arriba del travesaño para darle vida al local.

La caída no será el único problema para Spalletti de cara al compromiso en Nápoles, sino que no solo no tendrá al camerunés por la roja, tampoco estará disponible Kim Min-Jae por acumulación de amarillas. Lo único positivo es que podría recuperar a Victor Osimhem.

Milan se quedó con la victoria y puede esperar con la cabeza arriba la revancha del próximo martes en el ’Diego Armando Maradona’. Antes, enfrentará a Bologna por la Serie A, mientras que Napoli recibirá a Hellas Verona, ambos el sábado, para seguir camino al Scudetto.