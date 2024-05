Milei admitió que "todo el gabinete" está sujeto a la Ley Bases

En medio de la creciente ola de rumores en torno a la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, deje ese cargo, el presidente Javier Milei sembró más dudas al respecto y aseguró que su situación es la misma que la del resto de todo su equipo y que la continuidad o no de cada uno dependerá de lo que pase con la Ley Bases. El jefe de ministros fue el gran ausente en el show que el mandatario protagonizó este miércoles en el Luna Park.

“La situación [de Posse] es la misma que tiene todo el Gabinete. Cuando uno gestiona, tiene hitos y nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases, que puede salir bien o no sale. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, tenemos que hacer una evaluación de resultado. Queda bajo análisis todo el gabinete, no solo Posse”, dijo en una entrevista con LN+. “Se revisan todos”, agregó.

Insistió en que “llegado a ese hito, se revisa todo” y planteó la posibilidad de que Federico Sturzenegger -en la actualidad denominado “asesor”- ocupe algún ministerio. “Por ejemplo, sale la ley, terminamos la primera parte, vamos a la segunda, entra Sturzenegger como ministro... es el caso de dos más dos: cuatro. Uno tiene que fijar un momento y a partir de ahí se evalúa si se cumplieron o no los objetivos, y lo que no funcionó se cambia y lo que funcionó sigue en pie”, adelantó.

En el inicio de la charla, el titular del Ejecutivo se desentendió de las críticas que recibió por la particular actuación que hizo en el Luna Park, remarcó que el evento en sí fue para presentar un libro” y aseguró que en ningún momento faltó a su investidura. “No infringí mi rol de Jefe de Estado”, afirmó y puso como ejemplo la reacción ante los cánticos del público alusivos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al presidente de España, Pedro Sánchez.

“Fui revisando los impactos en redes. La adrenalina que queda después de eso es fuerte. Encontré unos recortes de tu programa [le dijo a Majul], identificás el momento en que la gente empieza a insultar a Pedro Sánchez. Y yo no estaba en rol de Jefe de Estado pero resuelvo como Jefe de Estado, como cuando cantan que Cristina vaya presa. Les dije ‘yo cantaría como ustedes pero soy Jefe de Estado, no me puedo meter”, relató.

En tanto, insistió en que se trató de “un acto privado”. “Esto salió de la mía, el alquiler del Luna Park salió de las regalías del libro”, aseveró en relación a la incógnita sobre el financiamiento de la convocatoria en la que presentó “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

El líder de LLA habló también sobre el artículo que salió publicado en la revista Time y pese a que indicó que no leyó la nota publicada en la portada de ese medio estadounidense -titulada como “El radical que sacude al mundo”- dijo que no le preocupa que le pongan “esa etiqueta”.

En su modo habitual, el Presidente ratificó sus críticas hacia “el kirchnerismo” y expresó fuertes definiciones sobre sus referentes. Mientras que a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la calificó como “la jefa de la banda” y estimó que “va camino a la cárcel”, llamó “fracasado” al expresidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof lo definió como “un incapaz superlativo”.

“No le alcanzan los recursos y va y pone recursos en otras provincias, tiene la provincia dinamitada. Empieza a hacer campaña electoral ahora dejando indefensos a los bonaerenses”, opinó sobre los acuerdos que el mandatario alcanzó con sus pares de Santa Fe y Chubut. “No solo le vamos a ganar en 2025, sino que en 2027 nos vamos a quedar también con la provincia”, vaticinó.