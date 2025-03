Recluido en Olivos, se contactó con el intendente Susbielles. Los ministros Bullrich y Petri vuelven, pero sin Espert. Aún no hay confirmación oficial de los 10 mil millones de ayuda que tuiteó, cuando se necesitan 400 mil millones para reconstruir la ciudad.

Milei no quiere ir a Bahía Blanca por temor a escraches

A diferencia de lo sucedido cuando, recién asumido visitó disfrazado de militar la ciudad golpeada por un tornado, esta vez Javier Milei no quiere ir a Bahía Blanca por temor a enfrentar la bronca de los vecinos afectados por una devastadora inundación que ya causó al menos 16 víctimas fatales.

Fuentes del Gobierno confirmaron que el libertario teme un escrache como el que sufrieron este sábado Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes se encontraron con el reclamo de vecinos indignados porque llegaron, se sacaron una foto y se fueron, no sin antes conseguir suficiente material para subir videitos subtitulados a sus redes.

BULLRICH LA PASO PEOR

Milei evaluó sobrevolar la zona de desastre como hizo en Córdoba con los incendios, pero en su entorno le sugirieron no hacerlo ya que podría exacerbar la bronca de los damnificados. De hecho, en Córdoba dejó plantados en la pista a los bomberos que se habían alineado para recibirlo, lo que terminó indignando a los cordobeses.

LPO pudo confirmar que este domingo Milei se comunicó con el intendente bahiense Federico Susbielles y le prometió ayuda, aunque sin especificaciones. Ahí, le habría informado su decisión de no viajar a Bahía Blanca y que, como argumento, expuso su intención de "no buscar una foto". Como si no fuera posible hacer una visita simplemente para interiorizarse de la situación como Presidente, sin la intención de buscar una foto.

En esa comunicación, Milei le anunció a Susbielles que ordenó a Bullrich y Petri que vuelvan a la zona de catástrofe, luego de que hace apenas unas horas fueron insultados por los vecinos por ir al lugar sin anuncios pero con fotógrafos. En ese altercado la que peor la pasó fue Bullrich, mientras que Petri se mantuvo a prudente distancia y evitó salir en ayuda de su colega de gabinete.

Como sea, Milei no dejó un buen recuerdo en esta ciudad del sur bonaerense. En Bahía todavía está muy fresca la indignación cuando en el anterior temporal visitó la zona, se sacó fotos disfrazado y luego de negar ayuda económica les dijo a los afectados que creía en su fortaleza para recuperarse con "los recursos existentes".

"Eso dolió mucho", dijo una fuente del Concejo bahiense que también cuestionó la presencia de José Luís Espert este sábado junto con la comitiva nacional: "No es momento de hacer campaña", sostuvo. El economista libertario es el candidato de Milei para encabezar este año la boleta de diputados nacionales en la provincia y no tuvo mejor idea que aparecerse por Bahía junto a Bullrich y Petri.

Este lunes, Bullrich y Petri volverían a Bahía sin Espert y con algunas especificaciones de la ayuda que entregará la Nación a la ciudad.

390 MIL MILLONES DE DIFERENCIA

Por otro lado, 48 horas después del tuit de Luis "Toto" Caputo anunciando un aporte nacional de 10 mil millones para Bahía, en el municipio no tienen más novedades que esa. El intendente se enteró por el tuit que publicó Caputo. Bahía Blanca necesitará 400 mil millones para reconstruirse.

Así lo reveló este domingo el intendente Federico Susbielles que, al enumerar los principales daños, dijo que al Canal Maldonado "hay que hacerlo de vuelta" y que también habrá que hacer obras para trabajar de otra manera el flujo del arroyo Napostá.

Frente a este drama que conmovió al país, el presidente Milei -que no consideró necesario acercarse a la ciudad- anunció una ayuda de 10 mil millones de pesos. Una burla.

El intendente Susbielles reveló que se enteró por las redes sociales del monto que enviará Nación como ayuda, luego de leer un tuit del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

"Nos parece importante que se colabore con los bahienses, es un tema fundamental, más allá de que la reconstrucción de la ciudad, estimamos que no estamos hablando de menos de 400 mil millones de pesos", dijo Susbielles.

Descartada entonces Nación para encarar la reconstrucción de la Ciudad -Milei sigue repitiendo que la obra pública es un curro-, en la Municipalidad de Bahía la expectativa está puesta en los anuncios que hará el gobernador Axel Kicillof a lo largo de la semana. "Me parece muy importante lo que va a anunciar el gobernador y confiamos en que el Gobierno nacional acompañe con la misma fuerza", no se privó de marcar el intendente.

La zona del Canal Maldonado está muy socavada; muchas placas de protección no están más. Vamos a tener que priorizar mucho esa obra, que es muy costosa

De hecho, Susbielles ya puso en marcha un equipo para que explore la posibilidad que tiene el Municipio de tomar créditos internacionales para financiar la reconstrucción. Mientras tanto se abrió una cuenta en el Bapro para donaciones con el alias "BAHIAXBAHIA" y hay empresas que se están contactando con el Municipio para hacer aportes.

Voces del Ministerio de Infraestructura provincial a cargo de Gabriel Katopodis señalaron a LPO que están haciendo un relevamiento completo de daños en la infraestructura de Bahía, por lo que todavía no tienen un estimado de inversión para la reconstrucción.

Para Susbielles, lo más urgente pasa por la recontrucción del Canal Maldonado, construido a principios de la década del 50 durante el gobierno de Perón. "La zona está muy socavada, muchas placas de protección no están más. Vamos a tener que priorizar mucho esa obra, que es muy costosa", dijo.

Para trabajar sobre el desastre, el municipio, disminuido en su capacidad operativa en un 70% por la cantidad de móviles que fueron arrastrados por la inundación, recibió ayuda de maquinarias prestadas por intendentes de la región.

El estado de los caminos sigue siendo complejo y requerirá labores intensas para que vuelvan a ser transitables y todavía no se reestableció el servicio eléctrico en el 45 por ciento de la ciudad.

Lo que no cede en Bahía Blanca es la bronca con el Gobierno nacional por cómo actuó frente a la tragedia.