"Misiones se está incendiando y a él le chupa un huevo"

No es la primera oportunidad en la que Nancy Pazos muestra su descontento hacia el accionar de Javier Milei, a lo largo de estos apenas cinco meses de mandato. Pero esta vez, la periodista se refirió de manera contundente a la crisis que se desató en la provincia de Misiones y al show que el primer mandatario encabezó para el Luna Park.

Por supuesto, en medio de un contexto de recesión económica y crisis social, la conductora de "El amor es más fuerte" -su programa en Radio 10- fue contundente: "Tiene un comando a distancia porque se la pasa más afuera que adentro. No viajó nunca a Misiones, que es una provincia que lo eligió, él ganó ahí. La provincia se está incendiando y a él le chupa un huevo", indicó, en relación al conflicto que involucra a personal de la Policía de esa provincia, empleados de Salud y docentes.

En este sentido, Pazos enfatizó en que este no era el momento oportuno para un show musical: "Si vamos a explicarlo desde el punto de vista comunicacional, seguramente para su propia gente esto tiene una explicación o es su manera, o 'mirá que bueno, tenemos un presidente que además canta...'", manifestó visiblemente indignada.

Finalmente, acotó: "La verdad me excede, claramente, me recibí de vieja, de antigua, persona ‘demodé’... pero la verdad si la modernidad es esto, no quiero pertenecer. Me declaro antigua, me declaro del siglo pasado".