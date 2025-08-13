Misteriosa desaparición de un hombre de 34 años

A partir del martes de esta semana, la Policía de Santa Cruz incorporó a su Registro de Personas Extraviadas el nombre de Maximiliano Agesta, de 34 años, con residencia en Caleta Olivia.

La fuerza de seguridad provincial solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero, indicando que cualquier información que pueda ser de ayuda debe reportarse de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana.

Se trata de una persona de aproximadamente 1,90 de estatura, de contextura robusta, tez blanca y con tatuajes en ambos brazos con los nombres “Isabel, Brizala y Laura”.

En tanto, a través de redes sociales, su hermano Diego, hizo saber que Maximiliano fue visto por última vez el domingo 10 de agosto, entre las 10:00 y las 12:00, en la zona del barrio 2 de Abril.

Además, como dato de mayor preocupación, dio cuenta que “algunas de sus pertenencias fueron encontradas más tarde en la costa”, precisamente en un sitio de la playa que se conociera antiguamente como “laguna empetrolada”, cerca de la Ruta 3 y delc cruce con el camino de tierra que lleva a Cañadón Seco.

Además, suministró dos números de telefonía celular para recibir cualquier información que posibilite dar con su paradero: 297-5207838 y 297-5081990.