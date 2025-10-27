Molina: "Enfrentamos a un gobierno de crueldad"

En la noche del domingo, al confirmarse que el PJ de Santa Cruz se adjudicaba dos de las tres bancas de diputados nacionales que se disputaron en esta provincia, Juan Carlos Molina, hizo referencia al triunfo partidario.

El cura salesiano y Moira Lanesán, quienes encabezaron la lista de Fuerza Santa Cruz, obtuvieron el 32,10 % de los votos escrutados (53.215).

En tanto, Jairo Guzmán de La Libertad Avanza se adjudicó la restante banca con el 31,66 % de los votos (52.487), mientras que el gran derrotado fue el frente electoral Por Santa Cruz, referente del gobernador Claudio Vidal que llevaba como candidato en primer término a su jefe de gabinete, Daniel Álvarez, relegado al tercer lugar con el 15,47 % de los votos (25.646).

Molina, siempre luciendo una bufanda celeste que fue la cábala de su campaña electoral, comenzó a festejar el triunfo con decenas de militantes en el local institucional que la municipalidad de Río Gallegos inauguró hace varias semanas en la avenida San Martin de Caleta Olivia, tras lo cual lo continuó en la plazoleta del Gorosito, observándose también la presencia del intendente de la capital santacruceña, Pablo Grasso.

Previo a ello, en declaraciones de prensa y en clara alusión al gobierno nacional de Javier Milei, dijo que en las elecciones de Santa Cruz “enfrentamos a un gobierno de crueldad y ganó la gente, los que están sin trabajo, los que tienen bajos salarios, los que están buscando que comer, los discapacitados y los que tienen que llevar a sus hijos al (Hospital) Garrahan. Por eso este domingo perdió un modelo injusto para nuestra provincia y nuestro país”.

Luego, al ser consultado sobre las críticas y denuncias que se le hicieron sostuvo que él optó por no tener enfrentamientos personales y menos con el resto de los candidatos de esta provincia, pese al acoso al que fue sometido.

“Nos hicieron operaciones, se metieron con nuestras familias (referentes del PJ), pero fueron las urnas las que respondieron y el pueblo de Santa Cruz dijo que no queremos más esto”.