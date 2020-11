Monserrat: "podemos pelear por el ascenso"

"Mis compañeros y la gente que trabaja en el club me recibieron de la mejor manera y me hicieron sentir muy cómodo", expresó Gastón Monserrat, el mediapunta de la Comisión de Actividades Infantiles.

Gastón “Toti” Monserrat habló con la prensa oficial de Comisión de Actividades Infantiles y contó cómo se sintió en los primeros días de entrenamientos. Asimismo, el mediapunta de 23 años se refirió a los objetivos del plantel.

“Mis compañeros y la gente que trabaja en el club me recibieron de la mejor manera y me hicieron sentir muy cómodo. Ahora que se puede entrenar normalmente es un plus y con la ayuda del profe, que es bastante exigente, nos va a mejorar para el inicio del Torneo Regional”, expresó el exjugador de 9 de Julio de Rafaela, Santa Fe.

“Toti” anotó un total de 37 goles en 9 de Julio y disputó el último campeonato federal, suspendido por la pandemia mundial del coronavirus a mediados de marzo. Durante 2019, Monserrat consiguió el título del Apertura de la Liga rafaelina y en la última edición del Clausura fue goleador con 12 goles en 13 encuentros.

“Tenemos un plantel bastante completo y podemos pelear por el ascenso. Cuando me llamó Mumo me planteó que CAI quiere ascender, por eso vine con muchísimas ganas de aportar lo mío. Ojalá que terminemos con un ascenso o dando pelea hasta lo último”, sentenció una de las nuevas incorporaciones de la CAI.