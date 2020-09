Montenegro debutará en la F4 española el 19 y 20 en Jerez

El piloto radatilense Ignacio Montenegro continúa su preparación física y deportiva en la ciudad de Valencia, España, donde está viviendo actualmente desde julio donde realizó test junto al equipo MP Motorsport de la F4 Española en los circuitos de Paul Ricard, Aragón y Valencia.

En la parte física Montenegro no paró más, y concurre a diario al centro de alto rendimiento del equipo Campos Racing donde trabaja doble turno complementando con sesiones de simulador.

"Nacho" entrenó junto a Lucas Benamo (Lucas Coaching driver) en el kartódromo de la ciudad durante la última semana, y confirmó a El Patagónico su debut absoluto en España.

"Estoy trabajando mucho físicamente. Ya acostumbrado a la rutina de entrenamiento la cual vamos variando dentro del plan de trabajo con ejercicios en el gym mismo y cuando nos toca afuera los hacemos generalmente en la playa", admitió Montenegro.

El equipo tiene pensado un test más el 9 y 10 de septiembre, y luego si encarar el debut absoluto en la Fórmula 4 el 19 y 20 en el autódromo de Jerez. También está confirmada su segunda carrera para el 26 y 27 en Valencia.

Sobre cómo llega al debut y el balance de las pruebas previas, Montenegro reconoció: "al test de Paul Ricard llegamos sobre la hora y me costó siendo la primera vez que me subía al auto. Ya después en los test de Valencia y Motorland con algunas semanas de trabajo me sentí más fuerte y creo que será mejor cuando me vuelva a subir", sentenció el chubutense.