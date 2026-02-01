Monteros Vóley se va de la ciudad con dos victorias

El elenco tucumano, que alcanzó el tercer puesto, derrotó 3-1 a Vélez Sarsfield en partido donde ambos culminaron su actuación en el 5º Tour de la LVA.

Monteros Vóley de Tucumán le ganó este domingo 3-1 a Vélez Sarsfield y de ese modo, con dos triunfos, cerró su participación en el 5º Tour de la Liga Argentina Masculina que se desarrolla en Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se disputó en el Socios Fundadores, registró los siguientes parciales: 25-19 y 25-20 -para el “Naranja”-, 21-25 para el “Fortín, y 25-23 a favor de Monteros.

En Monteros, que venía de ganarle a San Lorenzo, el receptor Nahuel Rojas y el opuesto Federico Pereyra, ambos con 19 puntos, fueron los destacados en la victoria del elenco tucumano. Mientras que en los de Liniers, el opuesto Germán Johansen, también con 19, fue otro de los goleadores que tuvo el partido, el segundo de este quinto Tour de la LVA RUS.

Con esta victoria, Monteros (28 puntos) desplazó el tercer puesto a Boca Juniors, que también suma 28, aunque el equipo tucumano tiene 10 victorias y 5 derrotas, mientras que el “Xeneize” reúne 9 triunfos y 6 caídas, en 15 presentaciones.

Vélez, mientras tanto, sigue en el último lugar con 8 unidades, y se vuelve a Buenos Aires con un triunfo -ante San Lorenzo- y dos traspiés (Boca y Monteros), totalizando 13 derrotas y solo dos triunfos.

La acción continuará a las 18 con el partido de River Plate-Tucumán de Gimnasia, mientras que a las 21, el local Waiwen se medirá con San Lorenzo, en el cierre del 5º Tour en Comodoro Rivadavia.

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Domingo 1 – Día 4

- Boca Juniors 1 / UPCN San Juan Vóley 3 (22-25, 14-25, 25-22 y 16-25).

- Monteros Vóley Club 3 / Vélez Sarsfield 1 (25-19, 25-20, 21-25 y 25-23).

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia.

21:00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.