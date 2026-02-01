Waiwen Vóley tampoco pudo con San Lorenzo

El dueño de casa perdió 3-0 en el cierre del 5 Tour de la Liga de Vóleibol Argentina que se jugó en Comodoro Rivadavia.

Waiwen Vóley Club cayó 3-0 ante San Lorenzo y de esa manera comprometió sus chances de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina.

Fue en el partido que cerró en el estadio Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, el 5º Tour de la competencia, que organiza la ACLAV.

San Lorenzo se quedó con el triunfo -cortó una racha de cuatro derrotas en fila- por los destacados trabajos del opuesto Wilson Acosta, autor de 15 puntos, mientras que el receptor Ramiro Nielson aportó 12.

Por el lado de Waiwen, su mayor vía de gol fue el opuesto marplatense Bautista Gazaba con 12 unidades.

Waiwen Vóley tenía que ganar para acercarse a su rival, pero este domingo dejó escapar otra gran chance, y ahora se jugará a todo o nada en Buenos Aires, cuando se dispute el 6º Tour.

El “Ciclón”, que con esa victoria saltó al sexto puesto, ahora con 19 puntos (6 triunfos y 9 caídas), ya se aseguró un lugar en cuartos de final, considerando que Waiwen ya no lo puede alcanzar a falta de solo tres fechas para el final de la fase regular.

Del 12 al 15 de febrero, Waiwen jugará en el Parque Olímpico de Buenos Aires, el 6º y último Tour. Y para lograr lo que sería una hazaña, no solo deberá ganarle a Vélez Sarsfield, al puntero Ciudad Vóley y a Boca Juniors, sino que además tendrá que esperar que Defensores de Banfield no gane en sus tres compromisos (Monteros Vóley, San Lorenzo y UPCN San Juan).

De ese modo, Waiwen finaliza su actuación en el 5º Tour, del cual lo tuvo como anfitrión, con un éxito -ante Tucumán de Gimnasia- y derrotas frente a River y San Lorenzo.

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Domingo 1 – Día 4

- Boca Juniors 1 / UPCN San Juan Vóley 3 (22-25, 14-25, 25-22 y 16-25).

- Monteros Vóley Club 3 / Vélez Sarsfield 1 (25-19, 25-20, 21-25 y 25-23).

- River Plate 3 / Tucumán de Gimnasia 1 (25-17, 21-25, 25-21 y 25-21).

- San Lorenzo 3 / Waiwen Vóley Club 0 (25-18, 25-20 y 25-20).