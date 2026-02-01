UPCN San Juan cerró un Tour ideal en Comodoro

El “Gremio” venció 3-1 a Boca Juniors por la cuarta fecha del 5º Tour que se disputa en el estadio Socios Fundadores.

UPCN San Juan Vóley le ganó este domingo 3-1 a Boca Juniors y de esa manera cerró de manera perfecta su actuación en el 5º Tour de la Liga Argentina, que se disputa en Comodoro Rivadavia.

El elenco sanjuanino, dirigido por Fabián Armoa, se quedó con los dos primeros sets del juego disputado en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima.

El “Gremio” ganó el primero 25-22 y luego se impuso en el segundo por 25-14. El tercer set fue para el “Xeneize” que lo ganó 25-22.

Pero en el cuarto parcial, UPCN volvió a mostrar el juego de los dos primeros sets, imponiéndose 25-16 para ganar así su tercer juego e irse invicto a San Juan.

El opuesto Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador del equipo ganador con 15 puntos -12 de ataque-, mientras que 14 aportaron el receptor Alejandro Toro y el central brasileño Matheus Hoffmann.

Por el lado del equipo de Marcelo Gigante, el receptor fueguino Luciano Coto fue el goleador del partido con 19 puntos -16 de ataque-, mientras que 17 marcó el opuesto Sergio Acosta.

De esa manera, UPCN, que en este Tour le ganó a Monteros Vóley y al líder Ciudad, se afianza en el segundo puesto con 34 puntos -a 6 de la punta-, mientras que Boca, marcha en el tercer lugar con 28 unidades.

La acción de este 5 Tour continuará a las 15 con Monteros Vóley-Vélez Sarsfield. Desde las 18 jugarán River Plate-Tucumán de Gimnasia y a partir de las 21, el local Waiwen irá por la recuperación ante San Lorenzo, otro de los que llega golpeado.

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Domingo 1 – Día 4

- Boca Juniors 1 / UPCN San Juan Vóley 3 (22-25, 14-25, 25-22 y 16-25).

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.